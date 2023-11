‘Doğru, tarafsız, cesur’

Ömer KADİROĞLU

Yayın hayatında 9 yılı geride bırakan Diyalog TV’ye vatandaşlardan destek mesajı yağdı. Diyalog TV’nin ‘doğrudan yana’ ve ‘tarafsız’ habercilik yaptığını belirten vatandaşlar, yayın hayatımızda nice uzun yıllar diledi.

İste halkın mesajı

Ali Eliz

“Diyalog TV 2020’yi sürekli izliyorum ve tiryakisiyim. Diyalog TV’nin yayınları çok güzel ve keşke bütün yerel kanallarımız Diyalog TV’nin yaptığı bilgilendirici yayınlar yapabilse. Diyalog TV’de en çok Reşat Akar’ın Gündem Özel programını izliyorum. Beni Gündem özel programına bağlayan durum gerçekleri söylemesi ve bizim düşünüp söyleyemediklerimizi o programda söylemesidir. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice başarı dolu yıllar dilerim.”

Ergün Durmuş

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyorum ve yayınlarıyla sürekli olarak halkı bilgilendiriyor. Diyalog TV’de bize bilgi verdiği ve doğruları aktardığı ayrıca ülke sorunlarının en iyi şekilde işlendiği Gündem Özel programını beğenerek izliyor ve hiç kaçırmamaya özen gösteriyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.”

Hasan Şah

“Diyalog TV2020’yi fırsat buldukça izliyorum. Diyalog TV’de en fazla Gündem Özel programını Reşat Akar’ın yayınlarını izliyorum. Gündem Özel programını izlememin nedeni Reşat Akar’ın tüm olumsuzlukları ön plana çıkarması ve çözümleriyle aktarması nedeniyle beğenerek izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devam etmesini dilerim.”

Mustafa Kahveci

“Diyalog TV’yi fırsat buldukça izliyorum ve özellikle en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını ve haber bültenlerini izliyorum. Reşat Akar sürekli sıkıntıları çözüm önerileriyle birlikte aktarıyor ancak kimsenin dinlediği yoktur. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılar dilerim.”

Tamer Aydınoğlu

“Diyalog TV’yi izliyorum ve yayınlarını çok beğeniyorum. Diyalog TV’de en fazla akşamüzeri canlı yayınlanan Gündem Özel programını izliyorum çünkü çok önemli konulara değinilip çözümler öneriyor; ancak yetkililer duymuyor. Diyalog TV’nin bu günlere kadar yakaladığı başarının artarak devam etmesini diler yeni yaşını en içten ve samimi duygularla kutlarım.”

Ali Dinçol

“Diyalog TV’yi mümkün oldukça izliyorum ve yayınlarını beğeniyorum. Diyalog TV’de en fazla izlediğim program Reşat Akar’ın Gündem Özel programıdır. Bu programla günlük ülkemizde olan bitenden haberdar oluyoruz ve doğru bilgiler alıyoruz. Diğer haber programları da iyidir. Sabahleyin de izliyoruz. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice seneler dileriz.”

Mebrure Öztürk

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyoruz ve Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Diyalog TV’nin genel olarak yayınlarını beğeniyorum ve doğru bilgilere ulaştığımıza inanıyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice yaşlar dilerim.”

Nihat Öztürk

“Diyalog TV’yi sürekli takip ediyoruz. Diyalog TV’nin yayınları son derece memnun edicidir ve ben Diyalog TV’de en fazla Gündem Özel programını Reşat Akar’ı izliyorum. Gündem Özel programına bağlanmamızın nedeni doğruları söylemesidir. Bu ülkenin Reşat Akar gibi adamlara ihtiyacı vardır. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice başarılı yıllar dileriz.”

Ayhan Dağlarağası

“Diyalog TV’yi izliyorum ve yayınlarını beğeniyorum. Diyalog TV’de en fazla haberleri ve güncel konuşmaları izliyorum. Gayet güzel yayınlar bizlere sunuluyor. Tarafsız yayıncılık yapan bir kanal olduğu için beğenerek izliyoruz. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice başarılı yıllar dileriz.”

Özkan Cansu

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyorum. Haberleri ve Reşat Akar’ın Gündem Özel programını beğenerek izliyorum. Reşat Akar ülkedeki yanlışlıkları eleştirip çözüm önerilerini de sunuyor ancak maalesef yetkililer duymuyor. Diyalog TV’nin onuncu yaşını kutlar nice uzun yıllar yayınlarını sürdürmesini temenni ediyorum.”

Ahmet Haksız

“Diyalog TV’yi cep telefonumdan sürekli olarak izliyorum. Diyalog TV’de en fazla haber bültenleri ve Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Gündem Özel’i takip etmemin nedeni doğruların aktarıldığı bir kanal ve doğruların konuşulduğu bir program olmasıdır. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarına devam etmesini dilerim.”

Sevgen Kali

“Diyalog TV’yi vakit buldukça izliyorum. Diyalog TV’nin yayınlarını beğenerek takip ediyorum. Kıbrıs Televizyonlarının izlediği çizgiden farklı bir çizgide olan Diyalog TV, halkın ve ülkenin sorunlarını gündeme getiriyor. Diyalog TV’de genellikle Gündem Özel programını takip ediyor ve Reşat Akar’ın söylemlerini çok beğeniyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar izledikleri çizgiden şaşmadan devam etmelerini diliyorum.”

Abdullah Kaşif

“Diyalog TV’yi sürekli takip ediyor ve yayınlarını çok başarılı buluyorum. Özellikle Reşat Akar’ın Gündem Özel programını hiç kaçırmadan takip ediyorum çünkü doğrular konuşulup çözümler sunuluyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Türkan Kaşif

“Diyalog TV’nin yayınlarını çok beğeniyorum. Doğruların konuşulup aktarıldığı bir kanal olan Diyalog TV’de tüm yayınlanan programları evde olduğum sürece takip ediyorum. Sabah programı da haberleri de, diğer turizm ve sağlık programları da güzel. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılarının artarak devam etmesini dilerim.”

Ertaç Hazer

“Fırsat buldukça Diyalog TV’yi izliyorum özellikle akşamüzeri Funda Bedir ve Reşat Akar’ın programlarını ve haber bültenlerini takip ediyorum. Ülke koşullarına göre bir adım yukarıda yayınlar yapan bir kanaldır. Güzel konulara değiniliyor ve devamını dilerim. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar çizgisini bozmadan sonu bol sıfırlı yıllar yayın hayatını sürdürmesini temenni ederim.”

Besime Behlül

“Diyalog TV’yi fırsat buldukça izliyorum. Cesur yayınlar yapan ve bizlere doğruları aktaran bir kanaldır. Diyalog TV’de en fazla akşamüzeri yayınlanan Gündem Özel programını takip ediyorum. Reşat Akar’ın söylemleri ve eleştirileri hoşuma gidiyor. Bizim söyleyemediklerimizi çok net bir şekilde o programda dile getiriyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Eşref Akil

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’nin yayınlarını çok başarılı buluyorum. Özellikle Reşat Akar’ın programını çok beğeniyorum çünkü dürüstçe doğruları konuşuyor. Diğerleri gibi yalan konuşmuyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlarım. Böylesi kanallara ihtiyacımız var bu nedenle Diyalog TV’nin yayın hayatının uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum.”

Mustafa Alsancak

“Diyalog TV’yi izliyorum ayrıca gazetesini de hergün alıyorum. Diyalog TV’nin yayınları çok hoşuma gidiyor çünkü güncel ve doğru yayıncılık yapılıyor. Akşamüzeri Reşat Akar’ın Gündem Özel programını kaçırmamaya dikkat ediyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başta çalışanlar olmak üzere tüm Diyalog Medya yöneticilerini tebrik eder kolaylıklar dilerim. Nice başarılı yıllara.”

Erol Ordalı

“Diyalog TV’yi takip ediyorum. Güncel konulara dokunan ve doğruları aktaran bir kanaldır. Özellikle haber bültenleri benim çok dikkatimi çekiyor. Özellikle Reşat Akar’ın programı olan Gündem Özel’i çok beğeniyorum. Güncel konulara değiniyorlar ve beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV’ye daha nice nice yaşlar dileriz. İyi bir yayın organıdır ve yayınlarının uzun süre devam etmesini temenni ederim.”

Erdoğan Uzun

“Diyalog TV’yi beğenerek izliyoruz. Diyalog TV’nin yayınlarını başarılı buluyorum. Diyalog TV’de en çok Gündem Özel programını takip ediyorum. Reşat Akar’ın eleştiri ve yorumlarını beğendiğim için izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

İbrahim Emindayı

“Diyalog TV’yi her zaman izliyorum. Diyalog TV’nin yayınları çok güzel ve en fazla izlediğim program Gündem Özel’dir. Tüm programları takip etsem de en fazla Gündem Özel’i izliyorum. Diyalog Medya’nın gazetesini de hergün alıyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılarının devamını dilerim.”

Kezban Kıral

“Diyalog TV’yi her zaman izliyorum hatta başka kanal izlemiyorum sadece Diyalog TV’yi izliyorum. Özellikle Reşat Akar’ın Gündem Özel programını hiç kaçırmıyor bütün haberleri o programdan alıyorum. Gündem Özel programında doğrular konuşulduğu için beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice uzun yıllar sürecek bir yayın hayatı diliyorum.”

Ekram Tayfur

“Diyalog TV’yi akşamları eve gittiğimde mutlaka izliyorum. Özellikle Funda Bedir ve Reşat Akar’ın akşamüzeri yayınlanan Gündem Özel programını beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV’nin onuncu yaşını kutlar başarılarının devamını dilerim.”

Yavuz Umar

“Diyalog TV’yi fırsat buldukça izliyorum. Bandabulya’da esnafım ve bütün esnaf burada akşamüzeri Reşat Akar’ın Gündem Özel programını izliyor ki buna ben de dâhil. Gündem Özel programında her şey ele alınıyor ve irdeleniyor o nedenle beğenerek izliyoruz. Diyalog TV’nin başarılarının devamını diler nice on yıllar dilerim.”

Özkay Ertayfur

“Diyalog TV’yi her zaman izliyorum. Diyalog TV’nin yayınları başarılı ve kalitelidir. Özellikle akşamüzeri yayınlanan Reşat Akar’ın Gündem Özel programını kaçırmamaya gayret ediyorum. Diyalog TV tarafsız ve doğruları yayınlayan bir kanaldır. Reşat Akar sorunları ele alırken çözüm önerileri de sunuyor ancak hiçbir yetkili bunu duymuyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar etkili yayınlarını izlediği çizgide sürdüreceği nice yıllar dilerim.”

Sedat Reis

“Diyalog TV tek izlediğim yerel kanaldır. Özellikle Reşat Akar’ın Gündem Özel programını beğenerek takip ediyorum. Diğer yerel kanallar işlerine geleni söylüyor ancak Diyalog TV doğruları aktarıyor. Diyalog TV’de en fazla cesaretli ve dürüst olduğu için Gündem Özel programında Reşat Akar’ı takip ediyorum. Diyalog TV’nin hem yeni yaşını ve hem de tüm emek veren çalışan ve yöneticilerini kutlarım. Nice yıllara.”

Samet Kölgesiz

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’nin yayınlarını çok başarılı buluyorum. Diğer kanalların hem yayınları hem de yayın kalitesi olarak çok kötü ancak en güzel yayını bu adada Diyalog TV yapıyor. Diyalog TV’de en fazla Gündem Özel programını takip ediyorum çünkü ülkenin güncel sorunlarını eğip bükmeden net bir şekilde söylemesi hoşuma gidiyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice uzun yıllar diliyorum.”

Ömer Cabacaba

“Diyalog TV yerli kanallar içinde benim baş tacımdır. Diyalog TV’de yapılan programlar ciddi programlardır ve izleyiciyi cezbeden yayınlardır bu nedenle beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın gündem özel programını takip ediyorum çünkü dobra dobra konuşur ve doğruları konuşur. Sokak röportajlarını da beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice on yıllar dilerim. Bu arada spor programlarına da biraz yer verilirse onları da takip edeceğiz.”

Ayçetin Sayacıoğlu

“Diyalog TV’yi sürekli takip ediyor gazetesini de her gün alıyorum. Güncel konular gayet iyi bir şekilde ele alınıyor ve beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV’nin yayınları genel olarak mükemmeldir. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını ve yapmış olduğunuz halk ve esnaf röportajlarını da beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice nice uzun yıllar dilerim.”

Bünyamin Yüksekbaş

“Diyalog TV’yi izliyorum. Her yıl kendini yenileyen, yenileyebilen, halkın dilek ve istekleri üzerine programlar yapan bir televizyon kanalımızdır. Her yıl bir önceki yıldan çok daha başarılı olan Diyalog TV’yi izlemek ve yorumlarınızı dinlemekten büyük keyif alıyoruz. Diyalog TV’nin en büyük özelliği tarafsızlığıdır. Haklıya haklı, haksıza haksız diyebilecek yüreğe sahip bir kanal. Diyalog TV’de yapılan yayınlar karşısında kimse itiraz hakkını kullanmıyor bu da bize Diyalog TV’nin doğru yayınlar yaptığını ıspatlıyor. Özellikle sokağa inip halkın nabzını tutmanızı her TV kanalı yapabilecek cüreti bulamıyor bu konuda da sizleri tebrik ediyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice on nice yüz yıllar dilerim.”

Mustafa Yüksekbaş

“Diyalog TV’yi sıklıkla izliyorum. Doğru haberi en iyi şekilde bizlere aktaran bir kanaldır. Diyalog TV’de en fazla halk ve sokak röportajlarını ayrıca Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Diyalog TV’nin izlediği yolda yayın hayatına başarılar katarak devam etmesini diler nice uzun yıllar temenni ederim.”

Hüseyin Kurt

“Diyalog TV’yi keyifle izliyorum. Özellikle Reşat Akar’ın Gündem Özel programını beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV on yıldır yayın hayatını tarafsız be doğru habercilik anlayışı ile sürdürüyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının çok daha uzun yıllar devam etmesini temenni ederim.”



Devam Edecek