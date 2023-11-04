Rektörün işi zor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Adakent Üniversitesi’nde, rektör ile öğrenci işleri çalışanının yaptığı iddia edilen yolsuzluk ile ilgili soruşturmasını sürdüren polis, vurgunun miktarının 8 buçuk milyon TL’ye ulaştığını açıkladı. Polis, zanlılar rektör Oytun Sözüdoğru ile öğrenci işleri çalışanı Zihni Öztürk’ün toplamda 64 öğrenciden, 267 bin 630 dolar, 2 bin 380 sterlin, 2 bin 370 Euro ve 539 bin 509 TL para aldığını belirtti.

Soruşturma derinleşti

Mahkemeye meselen olgularını aktaran polis memuru Arif Toroslu, Adakent Üniversitesi’nde rektör olarak görev yapan Oytun Sözdüdoğru ile aynı üniversitede öğrenci işlerinde görevli olan Zihni Öztürk’ün, konu üniversiteye 2023 yılında kayıt yaptıran 6 öğrenciden, 3 bin 500’er dolar, toplamda 21 bin dolar olarak aldıkları kayıt paralarını muhasebeye yatırmayarak sirkat ettikleri şikayeti üzerine soruşturma başlattıklarını anımsattı. Oytun Sözüdoğru’nun gönüllü ifade vererek, Zihni Öztürk ile konu suçu işlediklerini ve benzer şekilde 40 öğrenciye işlem yaptıklarını itiraf ettiğini açıklayan polis, zanlıların ofisinden emare olarak birçok evrakın alındığını ayrıca bazı banka dekontlarının da incelenmek üzere emare alındığını açıkladı. Polis, zanlıların 27 Ekim’de mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında 3 gün, 30 Ekimde ise 4 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı

64 öğrenci 8 buçuk milyon TL

Polis, bu süre zarfında toplamda 64 öğrencinin ifadesine başvurulduğunu ve zanlıların, 64 öğrenciden kayıt parası olarak aldıkları, 8 buçuk milyon TL’ye denk gelen 267 bin 630 dolar, 2 bin 380 sterlin, 2 bin 370 Euro ve 539 bin 509 TL parayı okul muhasebesine yatırmayarak zimmetlerine geçirdiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın sürdüğünüm ve miktarın artmasının kuvvetle muhtemel olduğunu bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.