Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) ardından

Girne Amerikan Üniversitesi kurucu rektörü ve Demokrat Parti milletvekili Sayın Serhat Akpınar’ın koyduğu gayretler ve çabaları ile gerçekleşen “hümanizm “ başlıklı Uluslararası diplomatlar birliği konferansı Girne Amerikan Üniversitesinde gerçekleşti. Öncelikle konferansın güzel geçmesi için ellerinden gelen gayreti esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum.

Bu önemli konferans öncesi devletin belli makamlarına da ayrıca ziyaretlerde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı, Turizm ve Çevre bakanlığı da bu ziyaretler arasında idi. Tabii ki birleşmiş milletlerin tanıdığı ve çatısı altında olan böylesi önemli bir kuruluşun Kuzey Kıbrıs’tan “ barış , insanlık “ adına mesaj vermesi önemli bir adım olarak görülebilir. Bu adımların ileride daha fazla sıklıkla , pekişerek ve çözüm odaklı lobi faaliyetlerini dönüşmesi gerekmektedir. Israrla bıkmadan , usanmadan , adeta haklı Kıbrıs Türk davasını bütün dünyaya duyurmak hepimizin ortak davası olmalıdır . Bugün sadece 50 mil ilerimizde yaşananlar bir insanlık dramı ve ayıbıdır . Özellikle gerçekleştirilmekte zorlandığımız uluslararası “davada ortak dil “ oluşturarak gerek muhalefet gerekse iktidar tek bir ağızdan konuşarak hepimizin görmek istediği hedeflere ulaşmamızda mutlaka yardımcı olacaktır. Bunu gerçekleştirmek kolay mı ? tabi ki zor, ancak tıpkı güneyli komşuların yaptığı gibi kendi içlerinde ne kadar didişeler de dış dünyaya mevzubahis söz konusu “ortak Kıbrıs davası “ olunca tek bir ağızdan konuşmayı katiyetle başarmışlardır.

Gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerde;

Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkanvekili Halil Sert’e Girne milletvekili Serhat Akpınar, Anneizsha Angela Sert, Miriam Geiger, Rudolf Hans Jordi ve Betsy Fernandez , GAU Rektörü Prof. Dr . Ali Haydar da eşlik etti.

DMW nedir?

Herhangi bir yanlış algıya mahal vermemek için doğrudan DMW internet sayfasından bu kuruluşun ne anlama geldiği ile alakalı bilgileri aktaralım.

“DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği 2000 yılında Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Günter Verheugen’in desteği ile Avrupalı diplomatlar tarafından kuruldu. Temel amacı, aday ülkeleri AB’nin yeni genişleme sürecinde AB’ye hazırlamaktır.

DMW Türkiye’nin saygın üyeleri; insanlığın güvenliği ve barışı için çaba harcar. Uluslararası toplumsal projelere aracılık eder. Toplumların birbirleriyle kaynaşması, kültürel, sosyal diyalog, ortak yatırımlar ve işbirlikleri için çalışır. Kamuoyu oluşturmaya çabalar.

DMW Türkiye, ticari yatırım ve işbirliği, sosyal projeler geliştirme, konferans, panel, seminer gibi toplantılar düzenleme gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. “

Konferans günü

Konferans gününde özellikle bazı üniversitelerimizin rektörleri, üst düzey devlet temsilcileri ve akademisyenler ayrıca yüzlerce öğrenci de bulunmaktaydı. Şahsi düşüncem ; Böylesi önemli bir konferansın aslında devletin daha fazla milletvekili bakan ağırlaması gerekmekteydi. Ne yazıkki kendi güncel sorunlarından, kendilerinin bir adım öteye gitmeyen “Lefkoşa Sarayönü” siyaset ve zihniyetinden kurtaramayan KKTC Meclisi’nin çatısı altında olan bakan ve milletvekillerinin bu konferansa ilgisiz kalması tarafımca çok büyük bir zafiyet

ve yanlışlıktı. Özellikle uluslararası siyasi lobicilik faaliyetlerinde sınıfta kaldığımız; uluslararası siyasi platforma ulaşamadığımız, adeta kendi siyasi çıkar ve hesapları altında günden güne bu ülkeyi gidişi belli olmayan pusulasız bir okyanus içerisinde yol alan gemiye benzetmekteyim. Böylesi bir tabloda, aslında konferansta çok güçlü mesajların çıkması beklenirken; ne yazık ki konferansa katılan tüm konuşmacıların ortak bir dille savunduğu” her savaş halklar için bir cinayettir” konusu daha bir üst perdeden daha yüksek katılımlar ile desteklenerek bütün dünyaya mesaj vererek haykırılması gerekmekte idi…

Kendisini her adımda, her ortamda düşünceleri ile normal bir vekilden farklı olarak gördüğüm Serhat Akpınar üzerine düşen sorumluluk çerçevesinde DMW görevleri doğrultusunda ciddi bir misyon üstlenmiş ve adımlarını atmıştır. Bundan sonrası KKTC içerisindeki bütün sivil toplum kuruluşları, iş adamları, siyasilerin yapacağı ortak adımlar sonucunda daha fazla ete kemiğe bürünecektir. Yakın zamanda DMW Rusya, DMW Kazakistan, DMW Türkmenistan, DMW Kırgızistan, DMW Azerbaycan için adımlar atılacak. İnanıyorum ki Türk Devletleri topluluğunda son Türkmenistan toplantısında yerini anlamadığım sebepler ile almayan KKTC bu yukardaki DMW altında daha bir etkin bir hizmet ve siyaset yapma olanağına kavuşabilir.