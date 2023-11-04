5 gün daha tutuklu

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanan Barış Can Deliceırmak dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Duruşmada zanlının uyuşturucu bulundurduğuna dair alınan bilgi üzerine harekete geçildiği belirtildi.

Değirmenlik- Dağyolu’nun kavşağında tespit edilen zanlının aracını kilitlediği, yolcu kapısının camının kırılarak, araçta arama yapıldığı ve 250 gram uyuşturucu ele geçirildiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 1 Kasım 2023 tarihinde alınan bir bilgide zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisinin alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya geldiğinin öğrenildiğini ve aracıyla Değirmenlik- Dağyolu’nun kavşağına geldiğinde durdurulduğunu ancak kapıların kilitli olması nedeniyle sol yolcu kapısının camının kırılarak, araçta arama yapıldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının aracında yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri ile hassas terazinin bulunup, emare alındığını kaydetti.

Polis, yürütülen soruşturmada zanlının Gazimağusa’ya giderken, yolda buluştuğu Nijeryalı bir kişiye 2 bin 900 Euro verdiği ve Yonca kavşağına bir tabelanın altına bırakılan uyuşturucuyu teslim aldıktan sonra yakalandığını anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs olduğunu söyledi. Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi teslim aldığı noktaya yakın kamera görüntülerinin inceleneceğini, beklenen analiz sonuçları olduğunu ve zanlının cep telefon görüşmelerinin mercek altına alındığını belirterek, 5 gün ek süre istedi.

Mahkeme, zanlının 5 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.