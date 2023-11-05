‘Birlikte yürüyoruz’

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, birlik içinde tüm sorunların aşılabileceğini söyledi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 60. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda yer alan toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Başkanlık Divanı oluşturularak gelen mesajlar okundu.

Toplantıda sırasıyla KTTO Başkanı Turgay Deniz, Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye-KKTC Odası Formu Eş Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Genel Kurul’un başında Başbakan Ünal Üste de hazır bulundu ancak yoğun programı nedeniyle daha sonra toplantıdan ayrıldı.

Sorunlara rağmen verimli geçti

KTTO Başkanı Turgay Deniz konuşmasında, Ticaret Odası’nın 1958 yılında Kıbrıs Türk Toplumsal Varoluş Mücadelesi'nin ayrılmaz bir parçası olarak olduğunu ifade etti ve “Açık ve net bir şekilde bir kez daha belirtmek isterim ki bu yolu beraber yürüyoruz ve beraber yürümeye devam edeceğiz. Her ne zorluk ile karşılaşırsak karşılaşalım, bütün sorunları ‘toplumsal birlik ve beraberlik’ içinde aşabileceğimizin bilincindeyiz” dedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, hükümette veya muhalefette olsun siyasi kadrolarla iyi ilişkiler içinde olmayı, yapıcı görüş ve önerilerde bulunarak yapısal sorunlara bilimsel yaklaşımlar geliştirmeyi önemsediğine dikkati çeken Deniz, son bir yılın çeşitli sorunlara rağmen Kıbrıs Türk Ticaret Odası için verimli geçtiğini söyledi.

Deniz, geçen bir yıl içinde en önemli kazanımlardan birinin, KTTO’nun Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’ne gözlemci üye olarak kabul edilmesi olduğuna vurgu yaparak, “Bu çatı altında düzenlenen toplantılara iyi bir kapasite ile katıldık ve katılmaya devam edeceğiz. Bize uygulanan ambargolar dikkate alındığı zaman bu çatı altında sürdürmekte olduğumuz faaliyetlere ağırlık vermenin önemi daha iyi anlaşılır olacaktır. Bu ilişkiyi verimli bir hale getirmek için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız” diye konuştu.

Turgay Deniz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak üzere Türkiye’deki ticaret ve sanayi odaları ile ilişkilerde ilerleme sağlandığını da kaydetti. Yeşil Hat ticareti ile ilgili çalışmalar çerçevesinde bazı hedefler koyduklarını dile getiren Deniz, bunlardan birinin tescilli hellim ürünlerini Avrupa pazarına ulaştırmak olduğunu ve bu hedefe 2024 yılında ulaşma kararlılığında olduklarını söyledi.

Lokmanoğlu: KKTC’yle ilişkilere önem veriyoruz

Genel Kurul’da daha sonra Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye-KKTC Odası Formu Eş Başkanı Cihat Lokmanoğlu söz aldı.

Lokmanoğlu, yurt dışında temaslarda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun selam ve başarı dileklerini iletti.

KKTC’yle ilişkilere önem verdiklerini belirten Lokmanoğlu, KKTC’de ekonominin ancak özel sektörün güçlenmesi ile daha güçlü bir şekilde ayakları üzerine durabileceğini, bu nedenle KKTC’yi desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceğini vurguladı.