Afrodit krizi

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde yer alan “Afrodit” yatağından ticari açıdan faydalanmak isteyen Amerikan “Chevron” şirketi ile Güney Kıbrıs arasındaki görüşmelerde “olumlu bir gelişme” yaşanmadığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi ile Chevron arasındaki görüşmelerde herhangi bir olumlu gelişmenin yaşanmadığını, çıkmazın hâlâ sürdüğünü yazdı.

Rum Yönetimi’nin, Chevron’un anlaşmazlığın aşılması için talep ettiği dört aylık ek süreyi kabul ettiğini yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında, yüksek düzeyde yeni bir toplantının yapılacağını belirtti.

Bilindiği üzere iki taraf arasındaki müzakerelerin bugün sona ermesi gerekiyor.

Öte yandan Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Chevron’un Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika'dan sorumlu Arama ve Üretim Başkanı Clay Neff arasında gerçekleştirilen görüşmeye yer verdi.

Hükümetin, Chevron şirketi ile sürdürdüğü müzakerelerin kurtarılması yönünde son günlerde yürütülen çabaların, tüm senaryoların açık olmasıyla, devam ettiğini yazan gazete, Chevron yetkilisi Clay Neff’in Güney Kıbrıs’ta bulunmasının da çıkmazın aşılması konusunda herhangi bir sonuç getirmediğine dikkati çekti.

Habere göre bir saate yakın süren görüşme sonrasında Chevron yetkilileri, herhangi bir açıklama yapmadan Rum Başkanlık Sarayı’ndan ayrılırken Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu da herhangi bir açıklama yapmadan toplantıdan ayrıldı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Rum Yönetimi’nin Chevron şirketine dört aylık ek bir süre verme niyetinde olmadığını, bunu da toplantıda dile getirildiğini yazdı.