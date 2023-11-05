15 ölü, onlarca yaralı

İsrail ordusu Gazze'de bir okulu vurdu. Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin müdürü, Cibaliye'deki İsrail saldırılarından kaçan Gazzelilerin sığındığı El-Fahura okulun hedef alındığını söyledi. Saldırılarda en az 15 kişi ölürken, onlarca kişi yaralandı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal kuvvetlerinin Cibaliya Mülteci Kampı batısında binlerce yerinden edilmiş kişiyi barındıran El-Fahura Okulunu bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı." ifadelerine yer verildi.

El-Fahura Okulunun hedef alınması, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de sivil hedeflere ve altyapıya yönelik saldırılarını yoğunlaştırması sırasında gerçekleşti.

İsrail ordusu son saatlerde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, hastane, ibadethane ve sivil yerleşim alanlarına saldırılarını sürdürdü.

Cibaliye kampına 3 saldırı

İsrail ordusu yüksek imha gücüne sahip mühimmatlarla Cibaliye mülteci kampını hedef aldı. İlk saldırıyı takip eden 48 saatte iki saldırı daha gerçekleştirildi.

Onlarca ev yıkılırken 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Ölü, yaralı ve kayıp Filistinli sayısının bini aştığı ifade edilmişti.

İsrail ordusu üst düzey Hamas yetkilisinin hedef alındığını öne sürmüştü.

