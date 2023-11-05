Özgür Özel önde 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı başkanını seçemedi. Oylama ikinci tura kaldı. Özgür Özel ilk turu önde bitirdi.

Rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı. Genel başkanın kazanabilmesi için 683 oy alması gerekiyor. Buna göre Özel, bir oy ile genel başkanlığı kaçırdı.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahneye çıkarak bir konuşma yaptı ve “son kez adaylık” mesajı verdi. CHP liderinin ardından genel başkan adayı Özgür Özel de bir konuşma yaptı ve Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini dile getirdi. Kurultayda bir daha konuşma yapmayacağı belirtilen Kılıçdaroğlu, Özel'in eleştirilerinin ardından tekrar mikrofonu aldı ve rakibine yanıt verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere sırtında hançerle girmek zorunda kaldığını söyledi ve ihanet vurgusu yaptı. “Bay Kemal’in yol arkadaşı olmak zordur” diyen Kılıçdaroğlu, “İnşallah ben de bir sonraki kurultayda sizlerin arasında oturup, seçilen genel başkanımı alkışlayacağım’’ diyerek bir daha aday olmayacağı mesajı verdi.

Hiç kimse kendisini partinin üstünde göremez

Kurultay’da konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu mesajları verdi:

“Bu salon, diğer partilerin kurultaylarına benzemez. Bu salonda olanlar da diğer partilerin liderlerine veya üyelerine benzemez. Çünkü, bu salonda beşli çeteler yok, sarayın oligarkları burada yok; uyuşturucu baronları burada yok. Bundan sonra da bu salonda onlar asla olamayacaklardır. Bu salonda mafya bozuntuları yok, harama ekmek doğrayanlar yok, beytülmale el uzatanlar yok; bundan sonra da olmayacaktır. Bizim kurultaylarımız her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı ve sorgulandığı kurultaylardır. Çünkü biz, demokrasiyi içselleştirmiş bir partiyiz. Üç temel noktayı ifade edeyim. Bir, partinin yükünü taşıyan örgütlerdir. Dolayısıyla örgütler, 100 yıllık birikimimizin temel taşlarıdır. Hiç kimse örgütün gücünü, otoritesini dayanışma ruhunu asla sarsamaz. Üç, ben dahil hiç kimse kendisini partinin üstünde göremez.”

Özgür Özel’den hançer yanıtı: Hiç üstüme alınmadım

Partisinin 38. kurultayında konuşan Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı için yarıştığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" şeklindeki ifadelerine yanıt verdi, "Vallahi hiç üzerime almadım. CHP'de hançer yok, hançerleyecek de kimse yok" dedi. Özel, konuşmasında Kılıçdaroğlu'na Hasan Cengiz tarafından verilen kılıcı da gündeme getirerek tepki gösterdi. Özel, şunları söyledi:

“Basın mensupları diyorlar ki sayın genel başkan bir hançerden bahsetti. Bu hançer konusu sizinle ilgili mi dediler. Vallahi Hiç üstüme alınmadım. CHP'de hançer yok, hançerleyecek de kimse yok. En iyi siz bilirsiniz ki ne partide ne partililer de hançer olmaz ama kılıç da olmaz. Hani seçimlere iki gün kala sizin atadığınız önce Atatürk'e sonra önceki genel başkanımıza laflar eden kadını sorduğum dediğiniz Hasan Cengiz bir kılıç getirmiş. CHP'de danışmanım diyen ama profil resminde Recep Tayyip Erdoğan olup değişim diyenlere kılıç çekenlerin alnını karışlarım.”