Pratik ve çevreci

Girne Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha pratik, esnek ve çevreci hâle getirmek amacıyla “mikromobilite” uygulamasını hayata geçirdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, “ulaşım vizyonu” doğrultusunda başlatılan uygulama ile Girne’de yaşayanlar ve kenti ziyaret edenler, kısa mesafelerde hızlı ve kolay ulaşım imkanına kavuşacak.

Uygulama, mikromobilite alanında faaliyet gösteren Tazı firması ile yapılan iş birliği sonucu devreye alındı. Mobil uygulama üzerinden erişilebilen sistem sayesinde kullanıcılar, şehir içinde diledikleri noktadan sürüş başlatabiliyor.

Antik Girne Limanı bölgesinin (Turizm Bilgilendirme Ofisi ile Girne Kalesi arası) sürüşlere kapalı olduğu belirtilirken, bu alanda sürüş yaptığı tespit edilen kullanıcılar hakkında 5 bin TL idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Uygulamayı kullanmak isteyen vatandaşlar, App Store ve Google Play üzerinden “Tazı” mobil uygulamasını indirerek üyelik oluşturabiliyor ve kiralama işlemlerini anında gerçekleştirebiliyor. Uygulamanın Karaoğlanoğlu, Zeytinlik, Doğanköy, Karakum, Beylerbeyi ve Ozanköy bölgelerinde aktif olarak kullanılabileceği belirtildi. Ücretlendirme modeli ise dakikası 10,99 TL, başlangıç ücreti 10,99 TL ve rezervasyon ücreti 6,99 TL olarak belirlendi.

