Kıbrıs’ın lezzetleri tanıtılıyor

KKTC’den 7 firmanın katıldığı Orta Doğu’nun en büyük gıda fuarlarından biri olan Dubai Gulfood 2026 sürüyor. KKTC’yi temsil eden firmalar 120 metrekarelik “North Cyprus” standında ürünlerini sergiliyor.

Fuarda, süt ve süt ürünleri, hellim, zeytin ve zeytinyağı, donmuş unlu mamuller ve narenciye ürünleri tadım ve tanıtım yoluyla ziyaretçilere sunuluyor. KKTC temsilcileri, fuar boyunca sektörün ihracat potansiyelini uluslararası pazarlara tanıtmayı hedefliyor.

Fuarda yer alan firmalar arasında Devay Veteriner Danışmanlık Ltd. (Aydın Zeytinyağları), Arden Gıda Ltd., Maysa Gıda, Gülgün Süt Mamülleri Ltd., Onan S.Ü. Foods Ltd., Akgöl Sütçülük Gıda ve Paketleme San. Ltd. ile Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd. (Cypfruvex) bulunuyor.

“North Cyprus” standı, KKTC’nin gıda sektörünün kalitesini ve çeşitliliğini dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsat sunuyor.

Ziyaretçiler, tadım ve birebir görüşmeler aracılığıyla KKTC ürünlerini yakından tanıma şansı buluyor.

Şeylan KKTC standını ziyaret etti

Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Dubai Başkonsolosu Onur Şeylan Dubai Gulfood Gıda Fuarında KKTC standını ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, TC Dubai Başkonsolosu bu yıl da katılımcıları ziyaret ederek tek tek görüştü.

Ülkeyi ve ihraç ürünlerini yakından takip eden Başkonsolos Onur Şeylan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Şeylan, özellikle Orta Doğu’da KKTC ticaretinin artması için yapılabilecek ortak girişimler üzerinde durdu ve bunun için bölgede TC ve KKTC’nin ortak çalışmalar yürütmesi gerektiğine işaret etti.