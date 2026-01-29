En düşük 31 bin lira

Başbakan Ünal Üstel, yasa gücünde kararnameyle, engelli nakdi yardımı alan herkes için 6 ay boyunca ek ödeme yapılmasını kararlaştırdıklarını belirtti.

“En yüksek engelli maaşı 62 bin 292 TL’ye, en düşük engelli maaşı ise 31 bin 146 TL’ye yükseltilmiştir” diyen Üstel, bu düzenlemenin 6 aylık süre içerisinde yeni hak sahibi olacakları da kapsayacağını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, “Engelli Nakdi Yardımı Alanların Ödeneklerinin Artışı” ile ilgili açıklama yaptı. Başbakan Ünal Üstel, açıklamasında şunları kaydetti:

“Hükümete geldiğimiz günden bugüne sosyal devlet ifadesini bir slogandan ibaret görmedik. Sosyal devlet, bizim için kürsülerde söylenen bir slogan değil, insanların hayatına somut şekilde dokunan adımlar olmuştur. Bugün bir kez daha bunun gereğini yerine getiriyoruz. Engelli nakdi yardımı alan kardeşlerimizin alım gücünü korumak için, hazırladığımız ‘Engelli Nakdi Yardımı Alan Hak Sahiplerinin Asgari Ücret Oranı ile Hayat Pahalılığı Oranı Arasındaki Eksik Kalan Farkın Giderilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ ile 2026 yılının ilk yarısı için açıklanan yüzde 21.66 oranındaki hayat pahalılığı farkını engelli nakdi yardımlarına eksiksiz şekilde yansıttık. Bu uygulamadan 5 bin 855 vatandaşımız yararlanacak. Ve bir kez daha, tüm diğer kardeşlerimiz gibi engelli kardeşlerimizin de yanında durmaya devam ettiğimizi göstermiş olduk.”

Ek ödeme yapılacak

Başbakan Ünal Üstel, tüm kamu çalışanları ve diğer sektör çalışanları gibi, toplumda dezavantajlı konumda bulunan hiçbir vatandaşın enflasyon karşısında mağdur olmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Bu anlayışla, yasa gücünde kararnameyle engelli nakdi yardımı alan tüm insanlar için 6 ay boyunca ek ödeme yapılmasını kararlaştırdıklarını kaydeden Üstel, şöyle devam etti:

“En yüksek engelli maaşı 62.292 TL’ye, en düşük engelli maaşı ise 31.146 TL’ye yükseltilmiştir. Bu düzenleme, 6 aylık süre içerisinde yeni hak sahibi olacak kardeşlerimizi de kapsayacaktır. Kimseyi geride bırakmayan bir devlet anlayışıyla hareket ediyoruz. Sosyal devlet anlayışımız yalnızca yardımlarla sınırlı değildir. Engelli kardeşlerimizi sosyal hayatın kıyısında değil, kamunun merkezinde görmek gerektiğine inandık. Hatırlanacağı üzere, 25 yılı aşkın bir süre sonra kamuya engelli istihdamını da biz gerçekleştirmiştik. Çünkü biz engelli bireyleri bu devletin asli bir unsuru olarak görüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana yıllardır konuşulup ertelenen, dokunulmayan, cesaret edilemeyen birçok adımı attık. Beklenen, ihtiyaç duyulan ve toplumun vicdanında karşılığı olan çok önemli yasaları hayata geçirdik. Bu düzenleme de, bu anlayışın ve hiçbir vatandaşımızın yalnız bırakılmayacağının açık bir göstergesidir. Biz sosyal devleti lafla değil, icraatla büyüten bir hükümetiz. Ve bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza en derin saygılarımı sunuyorum.’’