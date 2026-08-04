Dört güzel gün yaşandı

Beyarmudu Patates, Kültür, Sanat ve Spor Festivali, dört gün süren renkli programın ardından sanatçı Fatma Turgut'un konseriyle sona erdi. Kültür, sanat ve sporun bir araya geldiği festival, binlerce kişinin katılımıyla tamamlanırken, son gece yaşanan coşku festivale damga vurdu.

Beyarmudu Belediyesi tarafından düzenlenen festival boyunca konserler, halk dansları gösterileri, sportif yarışmalar, çocuk etkinlikleri ve çeşitli kültürel aktiviteler gerçekleştirildi. Dört gün boyunca hem bölge halkı hem de farklı ilçelerden gelen ziyaretçiler festival alanında bir araya gelerek etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

Festivalin kapanış gecesinde sahneye çıkan sevilen rock müziği sanatçısı Fatma Turgut, seslendirdiği birbirinden sevilen şarkılarla alanı dolduran müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca dinleyiciler sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken, festival alanında renkli görüntüler oluştu.

Konser öncesinde konuşan Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen belediye çalışanlarına, sponsorlara, güvenlik güçlerine, gönüllülere ve organizasyona katkı koyan herkese teşekkür etti. Festivalin yalnızca bir eğlence organizasyonu olmadığını vurgulayan Bebek, bu tür etkinliklerin toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti. Festival boyunca sergilenen birlik ve beraberlik tablosunun kendilerini mutlu ettiğini belirten Bebek, "Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini hep birlikte sergiledik." dedi.

Festivale gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bebek, organizasyonun her yıl daha da büyüyerek yoluna devam ettiğini kaydederek, "Hep birlikte Beyarmudu'na yakışır, unutulmaz bir festivali daha geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026, 09:59