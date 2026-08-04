Zor durumdayız

Cypfruvex'ten alacaklarını uzun süredir tahsil edemediklerini belirten narenciye kontraktörleri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yaptı. Sabah saatlerinde Cypfruvex önünde bir araya gelen sektör temsilcileri, daha sonra bakanlığa giderek hak ettikleri ödemelerin yapılmasını talep etti.

Kontraktörler, Cypfruvex yetkililerinden net bir yanıt alamadıklarını, kendilerine muhatap olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın gösterildiğini belirtti. Bakanlık önünde açıklama yapan sektör temsilcileri, aylardır ödenmeyen alacaklar nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti. Geciken ödemeler nedeniyle faaliyetlerini sürdürmekte zorlandıklarını dile getiren kontraktörler, verilen taahhütlerin yerine getirilmesini istedi.

Eylemde, ödeme krizinin yalnızca kontraktörleri değil, üreticileri, kamyoncuları ve narenciye sektöründen geçimini sağlayan çok sayıda kişiyi de olumsuz etkilediği vurgulandı. Geciken ödemelerin sektörde zincirleme mağduriyet yarattığına dikkat çekildi.

Eylemin ardından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile görüşen kontraktörlere, kalan ödemeler konusunda bilgi verildi. Görüşmede Bakan Çavuş'un, ödenmemiş tutarların çarşamba günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdiği öğrenildi.

Öte yandan Narenciye Kesim Ekipleri Birliği de yazılı bir açıklama yaparak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın yapılması gereken ödemelerin tamamını gerçekleştirmediğini savundu.

Açıklamada, "Bizler ayrıcalık değil, emeğimizin karşılığını ve daha önce verilen sözlerin yerine getirilmesini talep ediyoruz." ifadelerine yer verilirken, yaşanan belirsizliğin sona erdirilmesi, konunun ivedilikle çözüme kavuşturulması, ödemelerin eksiksiz şekilde tamamlanması ve kamuoyunun yetkililer tarafından bilgilendirilmesi istendi.

