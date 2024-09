Dostluk daha da pekişmeli

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York’ta Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Verilen bilgiye göre, Ertuğruloğlu, görüşmede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Bakü ziyaretinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin memnun edici, tarihi bir olay olduğunu ifade etti.

KKTC ve Azerbaycan Meclisleri arasında kurulan Parlamentolar Arası Dostluk Grubunun iki dost ülke arasındaki mevcut ilişkilere ivme kazandırdığını da söyleyen Ertuğruloğlu, Türk Dünyası’nın Doğu Akdeniz’deki önemli bir bacağı olan KKTC’nin, bölgesel ulaşım bağlantılarını iyileştirme, ekonomik büyüme ve kalkınma için hayati önem taşıdığını kaydetti.

Ertuğruloğlu, uzun yıllardır KKTC’ye uygulanan siyasi, ekonomik ve diğer birçok alandaki haksız izolasyon ve ambargoları Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle aşmaya çalıştıklarını, bu bağlamda özellikle Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) içerisinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin KKTC’ye verdiği desteğin kendileri için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Ertuğruloğlu’ndan New York’ta önemli görüşmeler

Öte yandan BM Genel Kurul çalışmaları kapsamında New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Karamako Jean-Marie Traoré bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York'ta gerçekleştirilen 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları kapsamında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Büyükelçi Dr. Asad Majeed Khan ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.