Sanava karakolda

Türkiye’den temin ettiği sahte bekarlık belgesiyle KKTC’de oturma izni alan Türkmenistan uyruklu Sanaya Memedova’nın foyası ortaya çıktı.

İhbar üzerine tespit edilen zanlının, evli olduğu halde 250 dolara sahte bekarlık belgesi aldığını, ülkede bulunan annesinin üzerine oturma izni aldığı açıklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarılarak, ek süre talep edildi.

Polis, 2018 yılından beri evli olan zanlının, 1 Haziran 2023 tarihinde Türkiye’den 250 dolarak sahte bekarlık belgesi temin ederek, KKTC’ye geldiğini, burada çalışma izniyle bulunan annesinin üzerine oturma izni aldığını söyledi.

Polis memuru, zanlının 26 Eylül 2024 tarihinde tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, zanlının ifadesinde eşiyle birlikte 2023 yılında ülkeye geldiğini, sorun yaşadıkları için ayrı yaşamaya başladıklarını, oturma izni alabilmek için Türkiye’den sahte belge temin ettiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

