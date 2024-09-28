Maydanoz gibi yetiştirdi

Suna ERDEN

Narkotik polisi son zamanların en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Lefkoşa ve Gazimağusa’da düzenlenen Narko-Güç Operasyonunda 2 kilo 880 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi; Mehmet Karadeniz, Arfi Karadeniz ve Levent Horoz isimli şahıslar tutuklandı.

Zanlılardan Mehmet Karadeniz’in suçta aktif rolde olduğu belirtildi. Zanlının ele geçirilen tüm uyuşturucu maddeyi temin eden şahıs olduğu açıklanırken, Meriç köyündeki evini kenevir bahçesine çevirdiği, burada üretim yaparak elde ettiklerini satışa sürdüğü belirtildi.

Polis, 26 Eylül 2024 tarihinde zanlı Mehmet Karadeniz’in tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, narkotikten bir ekibin Mehmet Karadeniz’in Meriç köyündeki evini ziyaret ettiğini, ancak zanlıyı evde tespit etmediklerini açıkladı.

Polis memuru, evde yapılan ilk aramada bahçe kısmında bir metre boyunda ekili vaziyette bir adet kenevir bitkisi bulduklarını belirtti.

Gazimağusa’daki evler de arandı

Polis memuru, akabinde zanlının Arif Kardeniz ve Levent Horoz’la birlikte Dörtyol civarında olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Polis, 3 zanlının Dörtyol bölgesi yakınlarında durdurulduğunu, araçta yapılan aramada 150 gram hintkeneviri bulduklarını söyledi. Polis, üç zanlının da tutuklandığını açıkladı.

Zanlıların Gazimağusa’da da ikametgahlarının olduğunu tespit ettiklerini kaydeden polis, Horoz’un evinde yapılan aramada 2 gram hintkeneviri bulduklarını ifade etti.

Polis, Horoz’un ifadesinde uyuşturucuyu eylül ayı içerisinde zanlı Mehmet Karadeniz’den 5 gram olarak aldığını söylediğini açıkladı.

Polis, Mehmet Karadeniz ile Arif Karadeniz’in Gazimağusa’da birlikte kaldıkları evde ise 15 gram daha hintkeneviri bulduklarını belirtti.

Polis, Mehmet Karadeniz’in bulunan uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söylediğini belirtti.

Uyuşturucuyu evinde yetiştirdi

Polis, aynı gün Mehmet Karadeniz’in huzurunda Meriç köyündeki evinde ikinci bir arama yapıldığını açıkladı.

Polis memuru evin bahçe kısmında, çeşitli kısımlara gizlenmiş 2 kilo 715 gram daha hintkeneviri bulduklarını açıkladı. Polis, Mehmet Karadeniz’in evinde bulunan uyuşturucu maddeleri kendisinin ekip, ziraat ettiğini söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis memuru polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi uygun bularak, onayladı.

Bu arada tutuklanan Mehmet Karadeniz’in, Karadeniz İnşaat’ın sahibi Mehmet Karedeniz’le ilişkisinin veya yakınlığının olmadığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024, 09:31