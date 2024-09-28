Ağır suç işledi

Lefkoşa’da meydana gelen olayda trafikte kendisine yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı şahsın yüzüne yumruk atarak yere düşmesine ve başını taşa çarpmasına neden olan Türkmenistan uyruklu Ghulam Awais, tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının ifadesinde karşı tarafından kendisine vurmasından korktuğu için darp suçunu işlediğini iddia ettiği belirtildi.

Zanlının olay esnasında yalnız olmadığı, bir kişinin daha kavgaya karıştığı belirlendi.

Polis, olayın 26 Haziran 2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında Kemal Aşık Caddesinde bulunan otobüs terminali önünde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının trafikte kendisine yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı ve kendisine vuracağından korktuğu için 43 yaşındaki İ.B.’nin yüzüne yumruk atıp, yere düşmesine ve kafasını taşa çarpmasına neden olduğunu söyledi.

Polis, İ.B.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığını, beyin kanaması nedeniyle nöroloji servisinde tedavi altına alındığını açıkladı.

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, olay yerindeki kameraların incelendiğini, o esnada zanlının yanında başka bir şahsın daha olduğunun görüldüğünü açıkladı. Polis, söz konusu şahsın da olaya karıştığını açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, kameraları incelemeye devam edeceklerini, aranan şahıs olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

