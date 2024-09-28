Soruşturma genişledi

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirkete ait arazinin sahte evrakla 520 bin Sterline satılmasıyla ilgili Enver Yücel’in ardından Şener Dağgül, Doğuş Erzan ve Sadık Öztürk isimli şahıslar da tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, soruşturmanın genişlediğini, işleme konulmuş 3 resmi evrak daha bulunduğunu açıkladı.

Duruşmada olgular aktarılarak, ek süre talep edildi. Polis, zanlı Yücel’in 2024 yılı içerisinde Lefkoşa’da bir şirketin yetkisinin kendisine verildiğine dair sahte vekaletname düzenleyerek, 3 Eylül 2024 tarihinde Tapu Dairesine sunarak, şirkete ait taşınmazı satıp 520 bin Sterlin elde ettiğini söyledi. Polis, zanlının 23 Eylül’de tespit edildiğini, evinde ve iş yerinde yapılan aramada 55 bin TL ve 24 bin 870 TL para bulunduğunu söyledi. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde suçla bağlantılı Doğuş Erzan, Sadık Öztürk ve Şener Dağgül’ün de tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı Dağgül’ün bir gönüllü ifade verdiğini, Öztürk’ün ofisinde arama yapıldığını, bir miktar para bulunduğunu ancak paranın emare para olup olmadığının araştırılacağını kaydetti. Polis, olayın sadece 3 Eylül’de yaşanan süreçle alakalı olmadığını, son 2 ayı kapsadığını, 3 adet daha sahtelenmiş olduğuna inanılan resmi evrak tespit edildiğini, bu evrakların inceleneceğini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken evraklar olduğunu belirtti. Polis, kayıp emareler de olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Dağgül’ün avukatı müvekkilinin verdiği ifadenin suça bağlayıcı değil, yönlendirici ve aydınlatıcı olduğunu dile getirdi.

Mahkeme, 4 zanlının da 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.