Duruşma 18 Ekim’de

Kuzey Kıbrıs’taki 60 parça Rum arazisine 43 milyon Euro değerinde gayrimenkul yapıp sattığı iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklu yargılanan Simon Mistriel Aykut dün mahkemeye çıkarıldı. Afik Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut’un Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davası 18 Ekim'e ertelendi. Philenews haber sitesinde yer alan haberde, Aykut’un savunmasına ilişkin ön itirazlarla ilgili her iki tarafın da anlaşma sağlaması için dünkü duruşmada erteleme kararı alındı. Aykut’un o zamana kadar tutuklu kalacağı ifade edildi. Davanın ertelenmesinin, duruşma öncesi itirazların kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve bunlara yanıt verilmesi amacıyla talep edildiği kaydedildi.

Aleyhinde 124 suçlama bulunan Aykut, 2 Kıbrıslı Rum avukat ve bir Kıbrıslı Türk avukat tarafından temsil edildi.

Ne olmuştu?

Aykut, Haziran ayında kuzeyden güneye geçmeye çalışırken tutuklanmıştı. Afik Group bir yıl önce takibe alınmıştı Cyprusmail’de yer alan habere göre; kuzeyde çoğu Rum toprağı üzerinde olduğu iddia edilen çeşitli inşaat projelerini gerçekleştiren Afik Group, Güney Kıbrıs Barosu Başkanı Hristos Klerides'in Afik Grubu İcra Kurulu Başkanı Afik Yaacov'u temsil ettiğinin ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. O dönem bir hükümet yetkilileri, Cyprus Mail gazetesine yaptıkları açıklamada, davayı dikkatle takip ettiklerini söylemişti. Yaacov'un, Klerides'in avukatlık bürosunun bulunduğu adreste, Danilen Ltd. adlı bir şirketi Lefkoşa'da tescil ettirdiği belirtilirken, Politis, avukatlık bürosu ile Yaacov arasındaki iddia edilen bağlantının, avukatları denetleme ve kara para aklamayla mücadele düzenlemelerine uymalarını sağlama yükümlülüğünün bir parçası olarak ortaya çıktığını yazmıştı. Hukuk bürosu o dönem, kuzeyle ilgili konularda insanlara yardım etme ve kolaylaştırma yönündeki haberlerin veya büronun yasadışı faaliyetlerle herhangi bir bağlantısının " yanlış olduğunu ve kötü niyetli ve art niyetli amaçların sonucu" olduğunu belirtmişti.

