Tümü Afrikalı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik Şube ekipleri tarafından düzenlenen Narko-Güç 2 Operasyonunda yarım kilo hintkeneviri ele geçirildi. Operasyonda Tari Travis İkoli, Marvellous Elence ve Nelson Egenti isimli 3 şahıs tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada narkotik ekiplerinin kapıyı kırarak zanlıların evine girdiği, bu esnada Tari Travis İkoli’nin, balkona doğru koşarak, elindeki poşeti komşu apartmanın balkonuna doğru attığı açıklandı. Zanlının attığı poşette 440 gram hintkeneviri bulunduğu belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fatma Güder, 26 Eylül 2024 tarihinde saat 15.00 sıralarında, Tari Travis İkoli’nin Tekant Bölgesi’nde bulunan ikametgahına baskın yaptıklarını açıkladı. Güder, kapıyı “polis” diye çaldıklarını ve seslenmelerinin ardından, ikametgah içerisinde koşuşturma sesleri duyulduğunu söyledi. Polis, kapıyı kırarak içeri girdiklerini ve o esnada, Tari Travis İkoli’nin, balkona doğru koşarak, elindeki bir poşeti komşu apartmanın balkonuna doğru attığını açıkladı. Zanlıların huzurunda yapılan arama sonucu, ev içerisinde 50 gram hintkeneviri bulunduğunu anlatan polis, Marvellous Elence’nin üzerinde de 10 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

3 gün tutuklu kalacaklar

Tari Travis İkoli’nin komşu apartman balkonuna attığı poşet içerisinde de 440 gram hintkeneviri bulunduğunu açıklayan polis, soruşturmanın yeni başladığını, uyuşturucu maddelerin analiz edilmek üzere laboratuvara gönderildiğini bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.