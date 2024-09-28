Dikkatler KKTC’de

Müebbet hapis cezası alan ve önceki gün Baf’ta firar eden şahsın KKTC’ye geçmeye çalışabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Güney Kıbrıs’ta 2011 yılında hamile partnerini ve çocuğunu öldürme suçundan müebbet hapis cezası alan 42 yaşındaki Doros Theofanus isimli mahkûmun önceki gün firar etmesi üzerine alarma geçen Rum polisi, Theofanus’un KKTC’ye geçmiş olacağı ihtimali üzerinde de duruyor.

Alithia gazetesi, Theofanus’un polis eşliğinde Baf’ta akrabalarını ziyaret için gittiği evin penceresinden atlayarak firar ettiğini yazdı.

Gazete, Baf polisinin Theofanus’un firar etmesine yardımcı oldukları gerekçesiyle Theofanus’un 68 yaşındaki babası ile 43 yaşındaki bir Suriyeli’yi tutukladığını kaydetti.

Gazete, Theofanus’a ziyaret sırasında dört gardiyan ile üç Mobil Acil Eylem Birimi (MMAD) üyesinin refakat ettiğini ve Thefanus’u koruma görevinin gardiyanlarda olduğunu belirtti.

Gazete, Theofanus’un firarının önceden planlanmış olduğunu ve Theofanus’a yardım ettikleri gerekçesiyle babası ve 43 yaşındaki şahıs aleyhinde tanıklık bulunduğunu yazdı.

Gardiyan ve polisler açığa alındı

Mahkuma refakat eden 4 gardiyan ile 3 MMAD üyesinin firarın ardından açığa alındıklarını da belirten gazete, polisin Theofanus’un KKTC’ye geçmeye çalışacağı ihtimali üzerinde de durduğunu ancak henüz böyle bir şey yapmadığına işaret etti.

Rum polisinin firar eden Theofanus için alarma geçtiğini de belirten gazete, polisin araştırmalarında drone’ların da kullanıldığını aynı zamanda bir helikopterin de Baf’ın geniş bölgesi üzerinde uçuş yaptığını belirtti.

Yetkili makamların olayın gerçekleştiği ilk andan bu yana kriz yönetimi merkezini devreye koyduklarını da kaydeden gazete, Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu’nun yaptığı açıklamada 42 yaşındaki şahsın tespit edilmesi için polisten büyük bir kuvvetin helikopter, köpekler ve drone’larla şahsın yerinin tespit edilmesine katkıda bulunduğunu bildirdi.

Haravgi gazetesi ise haberinde söz konusu şahsın yerinin tespit edilmesi için Güney Kıbrıs’ta büyük bir operasyon yapılmasına rağmen, Theofanos’un hala kayıp olduğunu kaydetti.

İlk izin değil

Haberde Theofanus’a ailesini ziyaret etmesi için ilk kez izin verilmediği bilgisi de yer alırken, sahil güvenlik ve sınır kapılarına ise devriye gezilmesi talimatı verildiği aktarıldı.