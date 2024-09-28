Ekipler göz açtırmadı

Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 498 araç sürücüsü kontrol edildi.

Çeşitli trafik suçlarından 408 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 34 araç trafikten men edildi, bir sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“107’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, biri sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 50’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, biri trafik ışıklarına uymamak, 3’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 197’si diğer trafik suçları.”

Alkollü sürücüler kaza yaptı

Bu arada Gemikonağı Ecevit Caddesinde Habib Lıaquat (E-23), 176 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LC 283 plakalı salon araçla batı istikametine doğru geri geri gittiği bir sırada, kaldırım üzerindeki aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Habib Lıaquat tutuklandı.

Öte yandan Girne - Alsancak Çevreyolunun birinci kilometresinde dün Mehmet Kurt (E-23), yönetimindeki GU 228 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolu iki kısma ayıran çelik bariyerlere çarptı.

Kontrolsüzce savrulan GU 228 plakalı araç, o esnada sol şeritte aynı istikamete doğru 72 miligram alkollü içki teshiri altında seyreden Hasan Kantepe (E-34) yönetimindeki RV 095 plakalı aracın ön kısmına çarptı.

RV 095 plakalı araç yolun solundan dışarıya çıkarak, taş duvara ve ardından da çelik bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.