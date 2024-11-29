Dövize dikkat

Yurt dışında basılan sahte dolarların Türkiye'de piyasaya sürülmeye çalışıldığı iddia edildi.

50 ve 100 dolarlık sahte banknotların bankamatik ve para sayma makinelerinden bile geçebildiği belirtildi.

Kapalıçarşı'da ve ülke genelinde döviz büroları alarm seviyesine geçti.

Piyasalarda sahte dolar hareketliliği sürüyor.

Sahte döviz krizinin ardından ülke genelinde 50 ve 100 dolarlık banknotların alımı durduruldu.

Kapalıçarşı'da döviz büroları banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri astı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlattı.

600 milyon dolar olduğu düşünülen sahte paraları ATM'ler ve para sayma makineleri ayırt edemiyor.

Esnaf elle kontrol yaparak sahte dolarları tespit etmeye çalışıyor.

Sektör yetkilileri, para sayma makineleri ve bankamatiklerin acilen güncellenmesi için çağrı yaptı.

Türkiye Bankalar Birliği de kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmelerinin yapıldığını açıkladı.

Merkez Bankası'ndan açıklama

Merkez Bankası, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürüttüğünü açıkladı.

Açıklamada, sahte banknotların adli merciler tarafından bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla TCMB'ye gönderildiği belirtildi.

Banka, sahte efektiflere dair hazırlanan bilirkişi raporlarının adli mercilerin yanı sıra bankacılık sektörünün uyarılmasını teminen Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile paylaştı.

TCMB, teknolojik altyapıda sahteciliğe karşı tedbir alınmasına yönelik gerekli yönlendirmelerin yapıldığını duyurdu.

Para sayma makineleri ve ATM'ler güncelleniyor

Türkiye Bankalar Birliği, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmelerinin yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Bankacılık sektörü, ilgili kamu kurumlarıyla yakın iş birliğinde, ekonomik faaliyetin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi, müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve sahte dövizle etkin mücadele için gerekli çalışmaların kısa sürede tamamlanması amacıyla hassasiyetle çalışmaktadır." ifadeleri kullanıldı.



Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024, 09:55