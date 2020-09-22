Dualar Ali için

Hüseyin ÇİÇEK

İskele-Karpaz anayolu, Mehmetçik kavşağı üzerinde, dün akşam meydana gelen trafik kazasında direksiyon hâkimiyetini kaybedip selvi ağacına çarpan Ali Dikbaş (38) ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Dikbaş, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan Dikbaş’ın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.Polisten alınan bilgiye göre; kaza, dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki GD 102 plakalı araç ile İskele istikametinden gelerek, Mehmetçik’e doğru dikkatsizce dönüşe geçen Ali Dikbaş, kavşakta direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp, selvi ağacına çarptı. Kazada ağır yaralanan Dikbaş, önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınan Dikbaş’ın, bilincinin kapalı olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu belirtildi.Dikbaş’ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.