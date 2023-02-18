Dumansız yangın ormanları kapladı

Dumansız yangın olarak nitelendirilen ve ağaçları kurutarak yok eden çam kese böcekleri ormanlık alanların yüzde 70’şini kapsadı. Bir ağaç paraziti olarak nitelendiren çam kese böceği ülkenin birçok bölgesindeki ağaçlık alanları istila ederken, en fazla Alevkayası, Kantara, Lefke, Geçitkale, Gemikonağı ve Yeşilırmak civarında görüldüğü bildirildi. Alevkayası’nda yıllara meydan okuyan çam ağaçlarının kurumaya başladığı ifade edildi. Lefke baraj bölgesinde ise ilaçlanmayan çam ağaçları kurumaya başladı. Böcekler, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi yanındaki çam ağaçlarını da istila etti, bazı ağaçlar kurudu. Çam kese böcekleri şehir içlerinde hatta bahçelerdeki ağaçlara kadar yayıldı. Lefkoşa Türk Belediyesi geçtiğimiz ocak ayında çam kese böceği alerji riskinin okullarda ve parklarda özellikle çocuklara zarar vermemesi için çalışma başlattı ancak kısmi ilaçlama yeterli olmadı.

İlaçlama için kaynak yok

Çam kese böceğine karşı daha önce havadan uygulanan biyolojik ilaçlama istilayı kontrol altına aldı ancak ekonomik nedenlerden dolayı ilaçlama bırakılınca salgın başladı. Devlet bütçesinde 2023 yılı için de ilaçlamayla ilgili kaynak ayrılmadı. İlaçlama için 2O milyon liralık bir kaynağa ihtiyaç olduğu belirtildi. Biyologlar Derneği eski Başkanı Hasan Sarpten, “Eğer önlem almazsak ormanlarımızı kaybedeceğiz” diyerek, yetkilileri uyardı. Ormanlık alanların yüzde 70’i istila edildi Ülkedeki ormanlık alanların yüzde 70’inin çam kese böceğinin istilasına uğradığını ifade eden Sarpten, Diyalog’a yaptığı açıklamada geçmiş yıllarda ilaçlama için ayrılan kaynağın 20 milyon TL olduğunu ifade ederek, “Bu rakam yerel kaynaklardan da karşılanabilir. Ormanlarımız yok olursa yerine koymamız mümkün olmaz” dedi.