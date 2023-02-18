Kaçak yaşıyordu

Güzelyurt’ta polise sahte ehliyet veren ve alkol test tutanağına söz konusu ehliyette yer alan ismi yazan Isheanesu Muranda hakkındaki karar dün açıklandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı yargılandığı 4 davadan suçlu bularak 12 ay hapse mahkum etti.

Kararı mahkeme başkanı Fadıl Aksun açıkladı.

Aksun, sanık Isheanesu Muranda’nın aleyhine getirilen ‘resmi evrak sahteleme, sahtekarlıkla kayıt temin etme, başkasının kimliğine bürünme ve ‘ikamet izinsiz KKTC’de ikamet etme’ suçlarından mahkum ettiklerini açıkladı. Aksun, sanığın alkollü araç kullanırken, trafik polisi tarafından durdurulduğunu ve alkol test tutanağına başkasının kimlik bilgilerini yazdığının altını çizdi. Aksun, ülkemize yasal olarak giriş yapan sanığın, kaçak duruma düştüğünün kayıtlarda kolayca görüldüğünden kurumların eşit oranda ihmali olduğunu belirtti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Aksun, sanığa oybirliği ile 12 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Isheanesu Muranda,12 Kasım 2022 tarihinde saat 01.25'te Güzelyurt'ta Mevlevi çemberinde Trafik Şube Amirliği tarafından yapılan kontrolde 109 promil alkollü içki tesiri altında araç kullanırken tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklanmıştı.

Sanık, kontrolde Takudzwa Brandon Sibanda isimli kişinin ehliyet fotokopisini ibraz etmişti.

Sanık ayrıca alkol testi tutanağına da Takudzwa Brandon Sibanda ismini yazıp, imzalayarak resmi evrak sahteleyip, tedavüle sürüp sahtekarlıkla kayıt temin etmişti.