Dünya diken üstünde

Hindistan’ın önceki gece Pakistan'a düzenlediği saldırıda 31 kişi öldü. Hint yönetimi de Pakistan'ın misilleme saldırılarında 10 sivilin öldüğünü açıkladı.

İki nükleer güç önceki gece bir kez daha karşı karşıya geldi. Pakistan ordusunun açıklamasına göre, Pencap eyaleti ve Azad Keşmir'de 24 nokta hedef alındı. Hindistan saldırısı başlar başlamaz, Pakistan yönetimi hava savunma sistemlerini aktif hale getirdi. Hava sahası 48 saatliğine kapatıldı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İslamabad, Hindistan saldırılarına karşılık veriyor" açıklamasını yaptı. Delhi yönetiminin saldırısı Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bölgede 26 kişinin ölümüne neden olan saldırıya misilleme olarak düzenlendi. Hindistan, bu saldırıdan Pakistan'ı sorumlu tutuyordu.

Saldırı sonrasında Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar "Dünya terörizme sıfır tolerans göstermeli" açıklamasını yaptı. Delhi yönetimi operasyonla birlikte dokuz "terör altyapısının" vurulduğunu açıkladı. Pakistan tarafı ise sivillerin vurulduğunu duyurdu.

Hindistan tatbikatları artırdı

Hindistan'da, Pakistan ile askeri çatışmalar sonrası, sivil savunma tatbikatlarının ülke geneline genişletileceği bildirildi.

The Hindu gazetesinin haberine göre, Hindistan İçişleri Bakanlığı, sivil savunma tatbikatlarının ülkenin tüm eyaletlerinde düzenlenmesi talimatı verdi.

Talimata göre daha önce belirli bölgelerde düzenlenen tatbikatlar, başta büyük kentler olmak üzere tüm ülke geneline yaygınlaştırılacak.

Havaalanları ve tren istasyonlarını kapsayacak tatbikatlarda barınak hazırlıkları ve tahliye prosedürleri dahil acil durum koşulları test edilecek.

Tatbikatlara katılacak binlerce sivil savunma gönüllüsü, "muhtemel düşmanca durumlara hazırlık amacıyla simülasyonlarda" yer alacak.

Pakistan: Nükleer savaşa dönüşebilir

Hindistan'da, Pakistan ile askeri çatışmalar sonrası, sivil savunma tatbikatlarının ülke geneline genişletileceği bildirildi.

The Hindu gazetesinin haberine göre, Hindistan İçişleri Bakanlığı, sivil savunma tatbikatlarının ülkenin tüm eyaletlerinde düzenlenmesi talimatı verdi.

Talimata göre daha önce belirli bölgelerde düzenlenen tatbikatlar, başta büyük kentler olmak üzere tüm ülke geneline yaygınlaştırılacak.

Havaalanları ve tren istasyonlarını kapsayacak tatbikatlarda barınak hazırlıkları ve tahliye prosedürleri dahil acil durum koşulları test edilecek.

Trump'tan ilk açıklama

Gelişmeyi "utanç verici" olarak değerlendiren ve yeni haberleri olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, "Bu, geçmişte yaşanan bazı şeylere dayanıyor. Uzun zamandır savaşıyorlar. Aslında onlarca yıldır, hatta yüzyıllardır savaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

BM'den itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısından derin endişe duyduğunu belirterek, azami itidal çağrısında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Hindistan'ın askeri operasyonlarından derin endişe duyduğunu bildirdi. İki ülkeye de azami itidal çağrısında bulunan Dujarric, "Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı kaldıramaz" ifadelerini kullandı.

Çin: Yapıcı bir rol oynama isteriz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian da bugün düzenlenen basın toplantısında konuya dair değerlendirmede bulundu. Lin, "Uluslararası topluma birlikte çalışmak ve mevcut gerilimleri hafifletmek için yapıcı bir rol oynamaya devam etmek isteriz" diye konuştu.

Fransa'dan itidal çağrısı, İngiltere’den yardım teklifi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da tırmanışı önlemek için Hindistan ve Pakistan'ı itidalli olmaya çağırdı.

İngiltere de iki ülke arasında yaşanan gerilimin düşürülmesi için yardımcı olmaya hazır olduklarını bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2025, 09:39