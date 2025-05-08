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Çalışma izinlileri ihraç etmeye yönelik yasa yürürlüğe girdi

Uyuşturucu, hırsızlık, şiddet ve tecavüz olaylarına karışan binlerce kaçak ülkede serbestçe dolaşırken, yasal statüdeki çalışma izinlileri ihraç etmeye yönelik yasa yürürlüğe girdi

Çalışma izinlileri ihraç etmeye yönelik yasa yürürlüğe girdi
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Suna ERDEN

   Kuzey Kıbrıs’ta hırsızlık, soygun, uyuşturucu, şiddet ve tecavüz olaylarına karışan yabancıların ezici bir çoğunluğu ülkede kaçak yaşam sürüyor. Bunların ‘ihraç edilmeleri’ konusunda ise ciddi bir çalışma yapılmıyor. Kaçak çalışanlar kontrol edilemediği için devlet yüz milyonlarca lira gelir kaybına uğruyor.

   Diğer yandan ülkeye yasal yoldan ‘çalışma izinli’ olarak giren ve herhangi bir suça karışmadan çalışmaya devam eden, sosyal sigorta ve vergi ödemelerini düzenli yatıranlara 4 yıllık sürenin sonrasında 45 günlüğüne ülkeden çıkış mecburiyeti getiriliyor. Vatandaşlık başvurularını azaltacağı gerekçesiyle yürürlüğe giren bu uygulama sayesinde, gerek sanayi, gerekse turizm sektöründe binlerce deneyimli çalışanın ülkeyi terk etmesi gerekiyor.

   Gündem Özel programında Diyalog TV’ye bağlanan Vergi Dairesi eski müdürlerinden, mali müşavir Göksel Saydam, bu uygulama sayesinde işletmelerin çok zora gireceğini söyledi ve yanlıştan dönülmesi için hükümete çağrı yaptı.
   “Benim 34 yıllık personelimi 45 gün yurt dışına gönderdiğinizde ben onun yerine kimi koyacağım?.. Giden insan 45 gün nerede kalacak, nasıl geçinecek?” diyen Saydam, bu kadar uzun süre ülke dışında kalanların geri dönmeyeceğini belirterek şunları kaydetti:

 “Bu uygulamayı vatandaşlık başvurularını önlemek için yaptıklarını söylüyorlar. Eğer niyet buysa o zaman siz bu insanlara beyaz kimlik verir, vatandaşlık başvurusunu önlemiş olursunuz. Onu yapmak yerine bu ülkede yasal kaydı bulunan, her türlü vergiyi ödeyen, işverenin de memnun olduğu, herhangi bir suça karışmamış çalışanları işinden koparmak çok yanlış bir karardır. Bu yanlıştan dönmeleri gerekiyor. 
   Yanlıştan dönülmemesi halinde sadece turizm ve sanayi sektörü değil, evinde, iş yerinde bakıcıya, temizlikçiye ihtiyacı olanlar, döşemeciler, boyacılar, matbaacılar, lokantacılar mağdur olacak, devletim prim gelirleri çok azalacak, ekonomi ağır darbe yiyecek.”
 

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2025, 10:21
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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 4 saat Önce

Çünkü Kuzey Kıbrıs’ta hırsızlık, soygun, uyuşturucu, şiddet ve tecavüz olaylarına karışan yabancıların ezici bir çoğunluğu Türkiyeden. Erdogan Şemsiyesi onları korur. Erdoğan atamaları Erdogan şemsiyesine mi karşı gelecek? Hadi canım!...

Doğru Söz
Doğru Söz - 4 saat Önce

Ne yani hepsinin vatandaş olmasına imkân mı verilmeli? Hepsi vatandaş olursa KaKaTC iyice yarrağı yer.

Turkish Powet
Turkish Powet - 4 saat Önce

Götveren söz ne oldu Türkiye’den gelip vatandaş olanların oyları nedeniyle seçim kazanıp palikarya sikinin üzerine oturamıyormusun ulan senin ananı babanı diken Rum eoka palikarya Rum papaz ab hötlek aynı yetmez ama evet deyip siktiri yiyince düşman olan çakma üstadın gibi anıra anıra gebereceksin günün birinde itoğlu Rum da Yunan’da ingilizde ab de adi suç yok mu ha sana bir tavsiye bir Erdoğan gider aynı şekilde yeni bir Erdoğan gelir hötverenlik yapıp duracağına bir gusül abdesti al Kelime-i şehadet getir bir besmele çek alnını secdeye koy kıçın kadayıfa dönmüş hala bok püsürük peşindesin

Turkish Power
Turkish Power - 4 saat Önce

Götlek söz Nijerya vs gibi eski İngiliz sömürgelerinden gelen afrikalılara sözün yok ne iş İngiliz sikinden sonra İngiliz sömürgesi zenci malafatınada mı müptela oldun arkadaş ne doyumsuz femboy ladyboy muşsun

Turkish Power
Turkish Power - 7 dakika Önce

Sırtını devlete dayayıp devleti sömüren asalakları İngiltere’ye Rum’a göndereceğine özel sektörü ayakta turan usta kalfayı gönder uyuşturucu sanal bahis işi çeviren afrikalıyı kaçak barındır arkadaş nu usta kalfa olmadan ne inşaat ne hizmet vs sektöründe çalışacak adam usta eleman bulamazsın KLTC nin en büyük problemi memur diye yarım gün mesai 13. Beleş maaş vs peşinde koşan kamu memur ve işçi asalaklığıdır bütçeyi haybeden bunlara yağmalatmaktsn ne özel sektöre destek olabiliyorsun ne yatırım altyapı üstyapı yapabiliyorsun alışmışlar ab ve tc yardımlarıyla asalak gibi keyif sürmeye gel keyfim gel verim sıfır hizmet sıfır çalışma sıfır

Turkish Power
Turkish Power - 9 saniye Önce

kKTC halkı önce bir özeleştiri yapsın 650 yıldır ne kadar çalıştım ne kadar ürettim devlete millete ne faydam oldu ab tc yardımlarıyla geçindim çakma züppe İngiliz havalarıyla onu bunu beğenmedim Kıbrıs pasaportuyla sohoda fink atıp kendini havalarda gördüm devlete yıkıldım iş yapmadan maaşları götürdüm TC de sınavsız istediğim üniversitelere kayıt oldum bedava mersedeslerle gezip eziçlerde sağda solda yedim içtim kafa çektim ama hiçbirşeyi beğenmedim hep hatayı başkalarında buldum Rum’a ingilize kul köle oldum maçam çalışıp mücadele edip birşey üretmeyi yapmayı yemedi vs vs olay budur

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