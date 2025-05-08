Çalışma izinlileri ihraç etmeye yönelik yasa yürürlüğe girdi

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta hırsızlık, soygun, uyuşturucu, şiddet ve tecavüz olaylarına karışan yabancıların ezici bir çoğunluğu ülkede kaçak yaşam sürüyor. Bunların ‘ihraç edilmeleri’ konusunda ise ciddi bir çalışma yapılmıyor. Kaçak çalışanlar kontrol edilemediği için devlet yüz milyonlarca lira gelir kaybına uğruyor.

Diğer yandan ülkeye yasal yoldan ‘çalışma izinli’ olarak giren ve herhangi bir suça karışmadan çalışmaya devam eden, sosyal sigorta ve vergi ödemelerini düzenli yatıranlara 4 yıllık sürenin sonrasında 45 günlüğüne ülkeden çıkış mecburiyeti getiriliyor. Vatandaşlık başvurularını azaltacağı gerekçesiyle yürürlüğe giren bu uygulama sayesinde, gerek sanayi, gerekse turizm sektöründe binlerce deneyimli çalışanın ülkeyi terk etmesi gerekiyor.

Gündem Özel programında Diyalog TV’ye bağlanan Vergi Dairesi eski müdürlerinden, mali müşavir Göksel Saydam, bu uygulama sayesinde işletmelerin çok zora gireceğini söyledi ve yanlıştan dönülmesi için hükümete çağrı yaptı.

“Benim 34 yıllık personelimi 45 gün yurt dışına gönderdiğinizde ben onun yerine kimi koyacağım?.. Giden insan 45 gün nerede kalacak, nasıl geçinecek?” diyen Saydam, bu kadar uzun süre ülke dışında kalanların geri dönmeyeceğini belirterek şunları kaydetti:

“Bu uygulamayı vatandaşlık başvurularını önlemek için yaptıklarını söylüyorlar. Eğer niyet buysa o zaman siz bu insanlara beyaz kimlik verir, vatandaşlık başvurusunu önlemiş olursunuz. Onu yapmak yerine bu ülkede yasal kaydı bulunan, her türlü vergiyi ödeyen, işverenin de memnun olduğu, herhangi bir suça karışmamış çalışanları işinden koparmak çok yanlış bir karardır. Bu yanlıştan dönmeleri gerekiyor.

Yanlıştan dönülmemesi halinde sadece turizm ve sanayi sektörü değil, evinde, iş yerinde bakıcıya, temizlikçiye ihtiyacı olanlar, döşemeciler, boyacılar, matbaacılar, lokantacılar mağdur olacak, devletim prim gelirleri çok azalacak, ekonomi ağır darbe yiyecek.”



Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2025, 10:21