Yatırımlar sürecek

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Yılmaz; sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, iktisadi ve mali iş birliği protokolünün detaylarını kapsamlı biçimde ele aldık, bölgesel gelişmelerin yanı sıra önümüzdeki dönemde öncelik vereceğimiz projeleri ve iş birliği alanlarımızı değerlendirdik. Sayın Üstel'e nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum."

Başbakan Ünal Üstel de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Başbakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmenin ardından Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na (BRT) değerlendirmede bulunan Başbakan Üstel, görüşmenin ana konusunun Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü olduğunu söyledi.

Üstel, görüşmede KKTC ekonomisini daha da güçlendirecek büyük projelerin ele alındığını belirterek, Anavatan Türkiye’nin sarsılmaz desteğiyle özellikle altyapı, inşaat, enerji, sağlık ve turizm sektörlerinde ihtiyaçların karşılanması ve öncelik sıralamasının belirlenmesi amacıyla verimli bir toplantı yapıldığını ifade etti.

Ayrıca, görüşmede bölgesel gelişmeler ile adadaki güncel durumun da değerlendirildiği ve alınabilecek tedbirler üzerinde durulduğu bildirildi.

