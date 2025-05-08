Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldi.
Yılmaz; sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Görüşmemizde, iktisadi ve mali iş birliği protokolünün detaylarını kapsamlı biçimde ele aldık, bölgesel gelişmelerin yanı sıra önümüzdeki dönemde öncelik vereceğimiz projeleri ve iş birliği alanlarımızı değerlendirdik. Sayın Üstel'e nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum."
Başbakan Ünal Üstel de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.
Başbakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmenin ardından Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na (BRT) değerlendirmede bulunan Başbakan Üstel, görüşmenin ana konusunun Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü olduğunu söyledi.
Üstel, görüşmede KKTC ekonomisini daha da güçlendirecek büyük projelerin ele alındığını belirterek, Anavatan Türkiye’nin sarsılmaz desteğiyle özellikle altyapı, inşaat, enerji, sağlık ve turizm sektörlerinde ihtiyaçların karşılanması ve öncelik sıralamasının belirlenmesi amacıyla verimli bir toplantı yapıldığını ifade etti.
Ayrıca, görüşmede bölgesel gelişmeler ile adadaki güncel durumun da değerlendirildiği ve alınabilecek tedbirler üzerinde durulduğu bildirildi.
Yatırımlar sürecek
Ankara’ya giden Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile öncelikli projeleri ele aldı
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldi.
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YORUMLAR
Hasan Nuri - 5 saat Önce
HER YIL AYNİ FİLMİ YILLARDIR GÖRÜYORUZ NETİCE İSE 0 = 0
Hasan Nuri - 5 saat Önce
Ağzı Bozuk pis Power !
Ağzını topla ve Adam gibi Yorum yaz !
Rumlar’ın Niye AB Üyeliğine alındığını ise Sayın Bayan Tansu Çillere Sor !
Doğru Söz @Hasan Nuri - 3 saat Önce
Hasan Bey, o it Turkish Powerless'de zekâ yok ki. O, tüm faşist yobazlar gibi bom boş bir varlık. Onun gibiler anca 1-2 şey ezberlerler , papagan gibi onu tekrarlarlar. Alâkaya maydanozlar.
Turkish Power - 5 saat Önce
Bak götlek söz ananı babanı seni siken palikarya ab İngiliz soyunu diken hristo makarios grivas edward vs nin siktiğini Ahmet Recep devletten sormayacaksın ulan it Erdoğan Türk’te ok dedi anman plan hazırladı sen ve TC ok dedi palikarya reddetti ab bu plan kabul edilmeden Rum vs ab ye giremez dedi ne oldu Rum reddetse de ab ye gireceğini biliyordu Kıbrıs’ın birleşmesi dedin adam reddeti ve ödüllendirildi hala da ödüllendiriliyor sen de bunamışsın salak salak konuşuyorsun ab nin stratejisi şuydu zaten TC yi almayacağız anman kabul efilrse ballı kaymak reddedilirse sadece kaymak Allahdan Rum reddetti de felaketten dönüldü ha artık ab santajı da Türkiye’de işe yaramıyor çünkü ne vatandaş ne yönetim ab yi siklemiyor
Antepli. - 15 saniye Önce
Power , devamli o kelimeyi geveliyorsun hosuna gidiyor herhalde.
KaKaTC nin hemen hemen her türlü sorunu TC den ithaldir.
Yatırım hikaye, sorun ithali şahane.