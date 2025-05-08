‘Son derece önemli’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin, Kıbrıs Türk halkının varlık mücadelesinde büyük katkıları olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar; Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 37’nci Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçilen Mehmet Nizam ve yeni yönetimi kabul etti.

Küresel ısınma, pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yaşandığı bugünün koşullarında üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Girdi maliyetleri yüksek olabilir, rekabette sıkıntılar olabilir ama hiçbir zaman üretimin yerini ithalat alamaz. Çünkü bu stratejik ve güvenlik meselesidir.” dedi.

Topraklara sahip çıkma, suyu tasarruflu kullanma ve verimliliği artırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmenin önemini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, üretimin ve çiftçilerin ülke ekonomisine yaptığı katkıların korunması gerektiğini söyledi. 13 bine varan kayıtlı çiftçinin ve ekmeğini bu sektörden kazanan emektarların mücadelesinde, Birliğin tecrübesi ve kurumsal yapısıyla katkılarının çok önemli ve değerli olduğunu dile getiren Tatar, “Eskiden olduğu gibi bundan sonra da sektöre yön vermek, sektörün sıkıntılarının aşılması için sizlere yardımcı olabilmek hepimizin görevidir.” diye konuştu.

Nizam: Bıkmadan çalışan bir örgütüz

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ise, Birliğin 37’nci Genel Kurulu’na katıldığı için Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.

Ülke ekonomisine en büyük katkı sağlayan sektörün tarım sektörü olduğunu vurgulayan Nizam, kurak bir coğrafyada yılmadan, bıkmadan çalışan bir örgüt olduklarını belirtti.

Türkiye’den gelen suyun Güzelyurt’ta narenciyeye can suyu olduğunu ifade eden Nizam, Mesarya bölgesi için de çalışmaların başlatıldığını söyledi. Bu kurak yılda adanın hiçbir yerinde ekin yokken, Güzelyurt bölgesinde kısmen de olsa sulanmış ekinler olduğunu ve bunun ülkeye tohum olarak geri döneceğini ifade eden Nizam, “En büyük sıkıntımız da bu yıl tohumdur. Hayatımızı idame ettirmek için tohuma ihtiyacımız vardır.” dedi. Mehmet Nizam, Türkiye’den gelen suyla ata tohumunu ilerletme şansı bulacaklarını dile getirdi.

