Günde 2 saat

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis çok yakında kamuda, esnek ve uzaktan çalışma dönemine geçileceğini söyledi.

Fileleftheros’un haberine göre Rum memur sendikası PASİDİ’nin 62’nci kongresinde konuşan Hristodulidis kamuda birçok özlü yasal düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı.

Hristodulidis, mayıs sonundan önce Bakanlar Kurulu’nda onaylanacak ve süratle meclisten geçirilecek değişikliklerin, 15 yaşına kadar çocuk sahibi kişilerin, engelli olan ya da sağlık sorunu bulunan memurların çalışma saatlerinin günde iki saate kadar azaltılması ile ilgili olduğunu belirtti. Hristodulidis esnek çalışma saatleri uygulamasının da genişletileceği ve aşamalı olarak uzaktan çalışma uygulamasına geçileceği bilgisini de verdi.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak hazırlanan yasa tasarılarının, memurların günlük çalışma süresinin 6 saati geçmemesini öngördüğünü, yeni düzenlemelerin 15 yaşına kadar çocuğu olan memurları ilgilendireceğini yazdı.

Habere göre; halen 07.00-09.00 ve 14.03-16.30 esnek çalışma saatlerinin 07.00-08.30 ve 14.30-16.00 arasında olması da öngörülüyor.

Diğer bir yasa tasarısı ise kamuda memurların hem fiziken iş yerinde bulunacağı hem de uzaktan çalışacağı karma mesai sistemi ile uzaktan çalışma uygulamasıyla ilgili. İlk iki yıl uzaktan çalışma yılda 50 iş günü olarak uygulanacak, bu süre sonraki yıllarda 100 iş gününe çıkarılacak.