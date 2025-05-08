Ergün YAHAT
Gazimağusa’nın köklü kulüplerinden Maraş Spor Kulübü, play-out öncesi moral depoladı. Gazimağusa UBP İlçe Başkanı Nahit Öncü’nün sponsorluğunda Palm Beach Otel’de düzenlenen geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP Lefkoşa Milletvekili Ali Şan, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, spor kulübü başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede kulüp adına açık artırmaya çıkartılan takım formasını MTG Kulüp Başkanı Koral Bozkurt 250 bin TL vererek aldı.
Keyifli geçti
Maraş Spor Kulübü için düzenlenen geceye Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Üstel ve bazı siyasi isimler de katıldı
Ergün YAHAT
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YORUMLAR
Şu Çavuşoğlu denen çobana bakarmısınız,
satılmışlardan bir tanesi.
Zehiri zıkkımı olsun boğazında kalsın inşAllah..
Allah bin belanı versin dağ adamı geberirsin inşAllah...