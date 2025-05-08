‘Öğren, keşfet, deneyimle’

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen Turizm Günleri’nin 26. “Öğren, keşfet, dünyayı deneyimle” temasıyla önceki gün başladı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 18 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek etkinlikler kapsamında; akademik seminerlerden kültürel gezilere, mutfak atölyelerinden kariyer fuarlarına kadar birçok renkli organizasyon katılımcılarla buluşacak.

Etkinliğe; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren ile DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Y. Maloney’in yanı sıra akademik ve yönetsel personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Y. Maloney, bu yılın teması olan “Öğren, keşfet, dünyayı deneyimle” ifadesinin yalnızca bir slogan değil, aynı zamanda bir eylem çağrısı olduğunun altını çizdi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, “Burası bizim yuvamız” sözleriyle fakültenin kendisi için taşıdığı özel anlamı dile getirdi ve 26. kez gerçekleştirilen etkinliğin, DAÜ Turizm Fakültesi’nin ne kadar köklü ve başarılı olduğunun, sürdürülebilirlik konusunda ne denli özverili çalışmalara imza attığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Pazar gününe kadar devam edecek

Turizm Günleri kapsamında bugün ise fakültenin başarılı öğrencileri Yüksek Şeref ve Şeref Sertifikaları ile onurlandırıldı. Ayrıca Masterchef geçmiş dönem yarışmacılarından Uğur Şef Turizm Fakültesi mutfaklarında öğrencilerle bir araya gelerek atölye çalışması yaptı.