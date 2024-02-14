Kralın oteli: Golden Sands

İngiltere'de yayımlanan "Daily Express" gazetesinin ‘Maraş'ın Akdeniz'deki Las Vegas'a dönüştürülmesi planı’yla ilgili haberi Güney Kıbrıs’ta geniş yankı yarattı.

Alithia gazetesinin haberine göre “Daily Express” haberinde, bunun; dünyanın farklı bölgelerinden milyarder iş insanlarından oluşan bir konsorsiyum teklifi olduğu belirtildi.

Haberde bu önerinin, otelcilik sektöründe başarılı olan ve Maraş bölgesini bir milyar sterlinlik girişim için en iyi yer olarak görenler tarafından da desteklendiği ifade edildi.

İngiliz gazetesi; bu planın, Birleşmiş Milletler ve Rum Yönetimi tarafından engellenebileceğini, ayrıca Kral Charles için de sorun yaratabileceğinden söz etti.

Gazete; Maraş sahilinde bulunan ‘Golden Sands’ isimli otelin Kral Charles’a ait olduğunu iddia ederken, bu bilginin İngiliz Kraliyet ailesi tarafından yalanladığını da anımsattı.

İngiliz gazetesi Maraş’la ilgili planın; lüks otelleri, onlarca casino’yu, mağazaları, pahalı restoranları öngördüğünü yazdı.