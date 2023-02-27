Dünyada benzeri yok

Ömer KADİROĞLU

Polis genel müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumartesi akşamı 21.00’den itibaren dün sabah 03.00’e kadar Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de eş zamanlı asayiş ve trafik kontrolü gerçekleştirdi.

Denetimlerde 5 bin 53 araç kontrol edilirken; sürat, alkol ve ehliyetsiz araç kullanma suçları başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı bin 335 sürücü rapor edildi. Ayrıca 61 araç da trafikten men edildi.

Asayiş kontrollerinde Lefkoşa’da izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanırken, izin kurallarını uymadıkları tespit edilen 5 gece kulübü işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı

Girne’de iki ayrı araçta, 2 adet kanunsuz bıçak ve 3 adet muhtelif markalarda canlı av fişeği bulundu.

5 ilçede denetim yapıldı

Basın Subaylığı yapılan açıklamaya göre; 25-26 Şubat tarihlerinde, 21.00-03.00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Lefkoşa’da yapılan denetimler kapsamında, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi; ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanırken, izin kurallarını uymadıkları tespit edilen 5 gece kulübü işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, toplam 800 araç sürücüsü kontrol edildi ve 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 3’ü sürüş ehliyetsiz, 43’ü belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 332 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Kontroller sonucu 22 sürücünün aracı ise trafikten men edildi.

Gazimağusa’da 190 sürücü rapor edildi

Gazimağusa’da yapılan denetimler kapsamında, gece kulüpleri, kahvehaneler, restoranlar, kafeler, barlar, marketler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, toplam bin 225 araç sürücüsü kontrol edildi ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 2’si sürüş ehliyetsiz 19’ü belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 190 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Ayrıca 5 sürücünün aracı ise trafikten men edildi.

Girne’de 29 araç trafikten men edildi

Girne’de yapılan denetimler kapsamında, kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi; ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanırken, kontrol maksatlı durdurulan iki ayrı araçta, 2 adet bıçak ve 3 adet muhtelif markalarda canlı av fişeği bulunarak emare olarak alındı ve iki kişi tutuklandı.

Trafik ekiplerinin denetimleri sonucu, toplam bin 808 araç sürücüsü kontrol edildi ve 10’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 3’ü sürüş ehliyetsiz, 83’ü belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 452 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde 29 sürücünün aracı da trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta 830 sürücü denetlendi

Güzelyurt’ta yapılan denetimler kapsamında, kahvehaneler, bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin kontrol edildiği ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi.

Trafik ekiplerinin denetimleri sonucu, toplam 830 araç sürücüsü kontrol edildi ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz, 66’sı belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 277 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 2 sürücünün aracı ise trafikten men edildi ve bir sürücü de tutuklandı.

İskele’de 35 kişiye süratten ceza

İskele’de yapılan denetimler kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin kontrol edildiği ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtti.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, toplam 390 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 35’i belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 84 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 3 sürücünün aracı ise trafikten men edildi.