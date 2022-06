Dünyada ilk üçteyiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda, memleketin ekonomik olarak tarihin en kötü döneminde olduğunu kaydetti; hükümetin ilk yasa tasarısının ise düşünce ve açıklama özgürlüğünün sınırlanması; ilk yasa gücünde kararnamesinin de ihalesiz akaryakıt alımı olduğunu belirtti.

Elektriğe dün yapılan zammı eleştiren, elektrik zammının sadece akaryakıt fiyatlarıyla açıklanamayacağını ifade eden Erhürman, Rusya-Ukrayna savaşı ile pandeminin yanına Türk Lirası’nın kullanımı ve alınması gereken ekonomik önlemlerin zamanında alınmamış olmasının da eklenmesi gerektiğini vurguladı.

Enflasyonun Mayıs ayı itibarıyla yüzde 98, gıda enflasyonunun da yüzde 118 olduğunu kaydederek bu enflasyon rakamlarının dünyada ilk üçün içinde olduğunu belirten Erhürman, hayatın artık son derece zorlaştığını vurguladı.

Erhürman, meşruiyet temeli sağlam olmadığını savunduğu bir yapının istikrarlı ve doğru işler yapmasını beklemenin hayal olduğunu söyledi.

“Rakam oyunu yapıyorlar"

Maliye’nin ocak ayından mayısa kadar 5 milyar TL mahalli gelir topladığını belirten Erhürman, “5 ayda bu rakam toplandı. 5 ayda 5 milyar alan maliye, 12 ayda 12 milyar toplar. Ek bütçede, 7 milyar 130 öngörülmüştü. 1 milyar 790 daha öngörüyorlar ama aslında 12 milyar. 3 milyar 250 milyonu saklıyorlar. Belediyeler devlet katkısını mahalli gelirlerin yüzde 9’u olarak alırlar. Mahalli geliri düşük gösterirsen, belediyelere vereceğin katkı az olur. Belediyelerden bunu sakladığında, belediyeler hayat pahalılığını vermek zorundadır. Belediyeler vermek zorundadır bu hayat pahalılığını ama sen belediyelere vermemek için rakam oyunları yapıp parayı gizliyorsun” dedi.

Erhürman, maliyenin parasının olduğunu da söyledi ve bu parayı doğru planlamayla en ihtiyaçlı olan kesimlerin kullanması gerektiğini kaydetti.

Hükümetin yönetmek gibi bir gailesinin olmadığını da ifade Erhürman, “Bu bir suçlama değildir, bu aylardır var olan bir şeydir. Ocak ayında seçim bitti haziran sonuna geldik, oturanların herhangi birinin konsantre olduğunu görmedik” diye konuştu.

“Görevde kaldıkları her dakika zarar büyüyor”

Erhürman, “Bu memleketi bitirdiler. O yüzden bu hikayeleri bıraksınlar. Bu işi yapamazlar. Yapamayacaklarını bize her adımda gösterdiler. Bu ülkenin gelirleri kendi ayakları üzerinde durmaya yeter. Bu ülke hemen hemen hiç paranın gelmediği koşullarda GKK maaşlarını da ödedi, 50 milyon artıyla da kapattı. Bu ülkenin kaynakları kendi kendini döndürmeye yeter” dedi.

Erhürman, pandemiyle başlayan süreçte her hatanın katmerli olarak geri döndüğünü ve bu hataların bedelinin de ağır bir şekilde ödenmeye devam ettiğini kaydetti.

“Bu memleketin önünde umut olarak görebileceğimiz, üstünde çalışabileceğimiz çok şey var” diyen Erhürman, protokolde yer alan bazı maddeler hakkında da eleştirilerde bulundu.

Söz konusu yapının ülkeyi bitirdiğine dikkat çeken, ülkede ciddi bir istihdam sıkıntısı olduğuna da dikkat çeken Erhürman, bu yapının gideceğini fakat görevde kaldığı her dakika da verdiği zararın büyüdüğünü belirtti.