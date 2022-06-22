Yüce Meclis'te 14.30’da herkes evine

Cumhuriyet Meclisi dün yine ‘tarihe geçecek’ bir eylemle karşılaştı. İç Tüzük gereğince mecliste konuşma yapılırken stenografların görev başında olması gerekiyor.

Ancak onların mesaisi saat 14.30’da sona eriyor ve bu saatten sonra görevde kaldıkları zaman ek mesai hakları doğuyor. Maliye Bakanlığı mali kriz nedeniyle ek mesai ücretlerini ödeyemediği için mecliste ‘şok eylem’ uygulamasını sürdüren stenograflar dün yine 14.30’da işi bırakınca bu kez Çalışma Bakanı Hasan Taçoy’un kürsüden yaptığı konuşma yarıda kaldı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre ‘eylem nedeniyle’ birleşimi sonlandırdığını ilan ederek, bir sonraki toplantının pazartesi günü gerçekleşeceğini söyledi. Geçtiğimiz Pazartesi günü de Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers’in konuşması yarıda kesilmişti.

Mesai bitimi Taçoy’a denk geldi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün yine nisap sorunu nedeniyle ilk denemede toplanamadı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, nisap olmadığı için oturuma 10 dakika ara verdi.

Genel Kurul, ikinci denemesinde saat 11.45 sıralarında Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da sunuşların ardından milletvekillerinin güncel konuşmalarına geçildi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Milletvekilleri Fikri Toros, Doğuş Derya, Devrim Barçın, Erkut Şahali, Maliye Bakanı Sunat Atun, UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers, söz aldı.

Gereği yapılmalı

Genel kurulda önceki gün konuşması yarım kalan Rogers, ek mesailerin ödenmesiyle ilgili gereğinin yapılmasını beklediklerini söyledi.

Veriye dayalı unsurların korunmasının önemine değinen Rogers, birçok ülkede vergi güvenliği konusunda zafiyet yaşandığını, vergi güvenliği olmayan ülkelere veri akışı da sağlanmadığını belirtti.

Rogers’in ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu kürsüye geçerek konuşma yaptı. Amcaoğlu’nun konuşmasını tamamlamasının ardından sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a geldi.

Bakan Taçoy, e-devlet projesine ilk imza atan kişi olduğunu belirterek, TÜRKSAT’a devrin de gizlilik amacıyla yapıldığını söyledi.

Ancak Taçoy’un konuşması mesai saatinin bitimine denk geldiği için konuşma yarım kaldı.

Stenografların ek mesai yapmama kararı nedeniyle oturum saat 14.30’da sona erdi.

Meclis olağanüstü toplanacak

Bu arada Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, perşembe günü olağanüstü toplanıyor.

Genel kurulun saat 10.30’da başlayacak 7.’nci olağanüstü toplantısında, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ve Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin görüşülmesine devam edilecek.

Genel Kurul’da milletvekilleri güncel konuşma da yapabilecek.