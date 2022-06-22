Biri tuttu diğeri saldırdı

Suna ERDEN

Evine götüreceklerini söyleyerek Girne’den aldıkları yabancı uyruklu 25 yaşındaki kadını bıçak zoruyla Lefkoşa’ya kaçırıp tecavüz ettikleri öne sürülen Nijeryalı Christogonus Nnayereugo Nwaiwu ve Chijoke Eunan Oparaocha dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların genç kadına bıçak göstererek, "Sessiz ol ne istersek yap veya sana zarar vereceğiz" diyerek tehdit ettikleri açıkladı.

Zanlıların zorla kaçırdıkları kadını boş bir araziye götürdükleri, aracın arka kısmında Nwaiwu’nun genç kadının başını bastırıp ellerinden tuttuğunu, Oparaocha'nın da tecavüz ettiği belirtildi.

Zanlıların ayrıca genç kadının para ve parfümünü çaldıkları da açıklandı.

Bıçakla tehdit ettiler

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 17 Haziran 2022 tarihinde saat 00.20 sıralarında evine götürecekleri vaadiyle M.A.O.’yu Girne’den alıp yola çıktıklarını söyledi.

Polis, zanlıların Girne-Lefkoşa yoluna çıktıktan sonra M.A.O.’nun evinin bulunduğu Alsancak istikamete dönmediklerini, bunun üzerine genç kadının araçtan inmek istediğini açıkladı.

Polis, zanlıların araçtan inmek isteyen genç kadına bıçak gösterip, "Sessiz ol ne istersek yap veya sana zarar vereceğiz" diyerek tehdit ettiklerini belirtti.

Polis, zanlının zorla kaçırdıkları genç kadını Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde bulunan Erülkü çemberinin güney kısmındaki boş araziye götürdüklerini söyledi.

Polis, Nwaiwu’nun aracın arka kısmında genç kadının başını bastırıp ellerinden tuttuğunu, Oparaocha'nın ise tecavüzde bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlıların genç kadının çantasından 320 TL ile parfümünü aldıklarını da söyledi. Olayın ardından genç kadının şikâyetçi olmasıyla soruşturma başlatıldığını, zanlıların 18 Haziran’da tespit edilerek tutuklandıklarını açıklayan polis, tasarruflarında bıçak, tecavüz esnasında giymekte oldukları iç çamaşırı ve kıyafetler, parfüm ve 210 TL nakit paranın tespit edilip emare alındığını açıkladı.

6 ağır suçlama

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme haklarında ‘cinsel tecavüz’, ‘soygun’, ‘insan kaçırma’, ‘cinsel dokunulmazlığı ihlal amacıyla zorla alıkoyma’, ‘şiddet tehdidi’, ‘darp’, ‘kanunsuz bıçak taşıma ’suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.