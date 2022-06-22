Hesap defterleri mercek altında

Suna ERDEN

Girne’de gerçekleştirilen ‘Deprem Operasyonu’nda piyasaya değeri 2 buçuk milyon TL olan

3 buçuk kilo uyuşturucu madde ile ilgili soruşturma sürüyor.

Operasyonda tutuklanan Nijeryalı 19 yaşındaki Okafar Esther Ifeoma ile 21 yaşındaki Amanda Ukwu dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, uyuşturucunun kaynağının araştırıldığı belirtildi.

Girne bölgesinde birçok kişiye uyuşturucu sattıkları belirlenen zanlıların müşterilerinin de arandığı açıklandı.

Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarılırken, soruşturmayla ilgili detaylar aktarıldı. Zanlıların evinde bulunan ve kimlere uyuşturucu satıldığına dair 2 defterin incelendiği belirtildi. Defterlerdeki isimlerin kod adıyla kaydedildiği, polisin bu kişileri bulmak için araştırma yaptığı açıklandı.

Soruşturma sürüyor

Soruşturmayı yapan polis Çavuşu Ahmet Bayram 09 Haziran 2022 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Deprem Operasyonu sonucu Semih Sancar Caddesi üzerinde şüpheli görülen zanlıların üzerinde yapılan aramada bel çantaları içerisinde satışa hazır 40 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Bayram, iki zanlının gözaltına alındığını, olay mahallinde tespit edilen Amanda’ya ait araçta da arama yapıldığını, Louis Vuitton marka çantası içerisinde satışa hazır vaziyette 10 gram hintkeneviri daha bulunduğunu belirtti.

Bayram, akabinde zanlıların kalmakta olduğu ikametgahta arama yapıldığını, 21 numaralı dairede kanunsuz bir şey bulunmadığını, sadece bir ev anahtarı tespit edildiğini ifade etti. Bayram, zanlı Amanda’nın bulunan anahtarın karşı daireye ait olduğunu söylediğini aktardı.

Bayram, 25 numaralı dairede arama yapıldığını, evin çeşitli bölmelerinde satışa hazır ayrı ayrı paketlenmiş toplam 3 bin 520 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi, uyuşturucuların paketlenmesinde kullanılan foil kağıdı, makas, eldiven ele geçirildiğini söyledi. Bayram, zanlıların tasarrufunda uyuşturucu satışından temin edilen yüklü miktardaki paralarla ilgili 2 adet hesap defteri de bulunduğunu belirtti.

Telefonunu bilerek bloke etti

Bayram, zanlıların 2 deftere uyuşturucu sattıkları şahısları takma isimle not ettiklerini; bu kişilerin kim olduklarına dair araştırma yapıldığını belirtti.

Bayram, zanlıların takma isimli şahıslarla ilgili hiçbir şekilde polise yardımcı olmadıklarını açıkladı. Polis çavuşu Bayram, polisin kanıtlara ulaşmasını engellemek için zanlı Amanda’nın telefonunu bilerek ve isteyerek bloke ettiğini de söyledi. Polis, zanlıların cep telefonlarında inceleme yapılması için DATA Şubesine gönderdiklerini belirtti.

Suçla bağlantılı 2 kişi tespit edildi

Polis Çavuşu Ahmet Bayram, yapılan soruşturmada suçla bağlantılı iki şahsın tespit edildiğini, birinin isminin belirlendiğini, diğerinin isminin ise araştırıldığını söyledi.

Bayram, ayrıca analize gönderilen uyuşturucu maddeler ve parmak izi incelemesine gönderilen uyuşturucu paketleriyle ilgili raporların da henüz çıkmadığını söyledi.

Polis Çavuşu Ahmet Bayram, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, aranan şahıslar, incelenen kanıtlar olduğunu belirtti.

Polis çavuşu Bayram, zanlıların serbest kalması halinde aranan şahıslara, kanıtlara olumsuz yönde etki edebileceklerini ifade ederek,7 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.