Durumları iyi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Mormenekşe’de dün meydana gelen kaza sonucu biri çocuk 3 kişi hafif yaralandı. Kaza iki aracın çarpışması sonucu meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, kaza dün saat 15.10’da Mormenekşe'de Meşale sokak üzerinde meydana geldi.

Meryem Elkuvvetli Gül (K-39) yönetimindeki RA 464 plakalı aracı ile Batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Kavşakta durmadan Fatih Sultan Mehmet caddesine çıkış yaptı.

Sürücü, bu esnada Fatih Sultan Mehmet Sokak üzerinde Mehmet Akalın (E44) yönetimindeki EU 513 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

İleriye doğru savrulan RA 464 plakalı araç Elektrik Kurumuna ait ahşap elektrik direğine çarpıp önü batı istikametine bakar şekilde durdu.

Kaza sonucu yaralanan RA 464 plakalı araç sürücüsü Meryem Elkuvvetli Gül ve araçta yolcu olarak bulunan Merin Gül (6) ile EU 513 plakalı araç sürücüsü Mehmet Akalın, ambulans ile kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Alkollü sürücü tutuklandı

Öte yandan İskele’de, Royal Sun Sitesi ile Sezar Sitesi arasındaki yolda, iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, alkollü içki tesiri altında araç kullanan bir sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 16.50’de meydana gelen kazada Elaheh Ehsanı (K-36), 279 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ML 132 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti. O esnada karşı istikametten gelen Yunus Okyay (E-38) yönetimindeki ND 864 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kaza yapan ML 132 plakalı araç sürücüsü Elaheh Ehsanı tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.