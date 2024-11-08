Gurur verici

KKTC Mega Mental Aritmetik takımı, 27 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen 9. Türkiye Mental Aritmetik Şampiyonasında büyük başarı elde etti.

Şampiyonluğu elde eden takım, yurda dönerken, 7 yaş yarışmacıdan Cesur Korkmaz kendi yaş gurubunda Türkiye şampiyonu , 10 yaş gurubunda Nil Yousefinasab yine kendi yaş gurubunda Türkiye şampiyonu , 11 yaşta ise Zalihe Sayın yine gurubunda Türkiye şampiyonluğu alırken kardeşi Mehmet Sayın 12 yaş grubunda Türkiye ikincisi oldu.

Takımın en deneyimli yarışmacısı olan Alisa Türel ise 13 yaş Türkiye şampiyonluğu yanı sıra genel klasmanda da Türkiye şampiyonu olarak çifte kupa kazandı.

Böylelikle toplamda takımın 6 kupa ile yurda dönmesine katkı koydu.

Çocukların eğitimcisi ve Kıbrıs temsilcisi olan Belgün Belevi de onur belgesi aldı.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024, 09:42