‘Doğru, tarafsız ve cesur’

Ömer KADİROĞLU

Yayın hayatında 10 yılı geride bırakan Diyalog TV’ye vatandaşlardan destek mesajı yağdı. Diyalog TV’nin ‘doğrudan yana’ ve ‘tarafsız’ habercilik yaptığını belirten vatandaşlar, yayın hayatımızda nice uzun yıllar diledi.

İste halkın mesajı

Semavi Aşık

“Diyalog TV’yi yeni adıyla TV 2020’yi severek takip ediyorum ve yayınlarını çok başarılı buluyorum. Diyalog TV’de en fazla Gündem Özel programını izliyorum. Beni bu programa bağlayan Reşat Akar’ın dobra konuşması, tarafsız olması ve güncel konuları ele almasıdır. Bu programda gerçekler dile getirildiği için yayınlandığı her gün izliyorum. Doğru yolda gittiği sürece izleyicilerinin desteğini ve takdirini alacaktır. Kamera önü ve kamera arkası emek veren bizlere başarılı ve gerçek yayınlar sunan tüm ekibe teşekkür ederiz.”

Zeki Osman

“Diyalog TV’yi beğenerek izliyorum. Diyalog TV’nin yayınları çok güzel ve beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın programını izliyorum çünkü tarafsız ve doğruları konuşan bir adamdır. Reşat Akar gazetecilerin ağasıdır ve her zaman gerçekleri konuşuyor. Diyalog TV’nin 11’inci yaşını kutlarım. Allah iyilik versin de başımızdan eksik olmasınlar.”

Sedat Reis

“Adı şu an TV 2020’de olsa biz Diyalog TV olarak benimsedik. Senelerdir izliyoruz. Özellikle Reşat Akar’ın programına bayılıyorum. Doğru konuşan insanları hep sevmişimdir ve Reşat Akar’da doğru konuşanların en başındaki adamdır. Kıbrıs’ta takip edilecek en birinci kanal Diyalog TV’dir. Reşat Akar gerçekleri kimseden korkmadan konuşabiliyor ve cesaretli bir şekilde gerçekleri söylüyor. Bu ülke için yanıp kavrulan bir adamdır. Diyalog TV’nin 11’inci yaşını kutlarım nice uzun yıllar sürecek bir yayın hayatı dilerim.”

Hatice Özerlat Yorgozlu

“Diyalog TV’yi her gün izliyorum. Özellikle Gündem Özel programını çok beğeniyorum ve programın başlayacağı saati iple çekiyorum. Reşat Akar’a ve personeline çok teşekkür ediyorum çünkü bizim sesimiz oldular. Biz Diyalog TV sayesinde sesimizi bir yerlere duyuruyoruz. Reşat Akar’ın programına beni bağlayan muzdarip olduğumuz konuları bulup üstüne basa basa anlatıyor. O kadar güncel konulara değiniyor ki ülkeyi yönetenler bile birçok şeyi Reşat Akar’dan duyuyor. Eksik olmasınlar her türlü sorunumuza değiniyorlar. Diyalog TV’nin 11’inci yaşını kutluyorum iyi ki varsınız. Diyalog TV kurulana kadar hiçbir kanalda sıkıntılarımızı konuşup sesimizi duyuramıyorduk ancak 11 yıldır sesimiz, gözümüz ve kulağımız oluyorlar. Çok çok teşekkür ediyoruz.”

Samet Gölgesiz

“Diyalog TV Kıbrıs kanalları arasında izlediğim tek kanaldır. Diyalog TV’nin yayınları hem alt yapı olarak hem de program içerikleri olarak güzel olduğu için izliyorum. Ben Diyalog TV’de en fazla Gündem Özel programını Reşat Akar’ı izliyorum. Reşat akar ne ise onu söyler ve bir başkasının düşüncesine meyil edip de yayın yapmıyor. Diyalog TV’nin 11’inci yaşını kutlar dilerim 111’inci yaşını da kutlamak Diyalog TV’ye nasip olur.”

Ahmet Nidai Cabacaba

“Diyalog TV’yi bana çok yakın geldiği için ve gerçeğe dayalı yayınlar yaptığı için devamlı suretle izliyorum. Diyalog TV’nin 11’inci yaşını kutlar izlediği yolda yayınlarını devam ettirmesini, siyasi baskılara boyun eğmeden yoluna devam etmesini dilerim. Biz her zaman Diyalog TV’nin yanındayız.”

Ayçetin Sayacıoğlu

“Diyalog TV’yi izliyorum. Her akşam haberleri izliyorum. Öte yandan Gündem Özel programında Reşat Akar’ı da izliyorum. Günlük konulara değinmesi ve her konuda uyarılar yapması beni bu programa bağlıyor. Diyalog TV’nin 11’inci yaşını kutlar nice başarılı yayınlar diliyorum.”

Huri Bavik

“Diyalog TV’yi severek izliyoruz. Güncel konuları, adada olanları ve yurt dışında olanları doğru ve tarafsız bir şekilde bizlere ulaştırıyor. Ben genelde internet üzerinden Diyalog TV’yi takip ediyorum ve özellikle de Reşat Akar’ın Gündem Özel programını çok beğeniyorum. Reşat Akar’ın programına beni bağlayan dobra dobra konuşması, bizim yüreğimizde olanı dile getirmesidir. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Laden Deniz

“Diyalog TV’yi izliyorum. Yayınlar güncel ve halka yakın konulara değiniyor. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın programını izliyorum çünkü güncel konulara samimi bir şekilde hiçbir art niyet olmadan halkın refahı için konuşması bu programa beni bağlıyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Hasan Karakaş

“Diyalog TV’yi severek takip ediyorum. İyi, tarafsız ve kaliteli yayınlar yapıyor ayrıca halkı doğru bilgilendirmelerinin yanı sıra halka büyük yardımları da vardır. Diyalog TV’de işimi bitirip eve gittikten sonra hangi program denk geliyorsa onları izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice yaşlar diliyorum. Doğru ve tarafsızlıklarını dürdürdükçe halk onları izlemekten vazgeçmez.”

Cihan Atmaca

“Diyalog TV’yi severek izliyorum. Diyalog TV’yi haberleri ve Özellikle Reşat Akar’ı izlemek için açıyorum. Kıbrıs’ta doğru ve tarafsız haber almak adına Diyalog TV’yi izliyoruz. Reşat Akar’ın programına beni bağlayan güvendiğimiz bir gazeteci olmasıdır. Diyalog TV’nin 11’inci yaşını kutlar başarılarının devamını dilerim.”