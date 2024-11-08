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Sorunlarını dinledi

CTP lideri Erhürman, Girne’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Sorunlarını dinledi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne Çarşamba Pazarı ve Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi.
CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman’a Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Milletvekili Fazilet Özdenefe, İlçe Yöneticileri ve Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti.
Erhürman, esnafın sorunlarını dinledi, görüş alışverişinde bulundu.
 

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