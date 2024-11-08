Sürpriz gelişme

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rum Lider Nikos Hristodulidis’in aynı masada oturup görüştüğü belirtildi.

Rum medyasında yer alan haber ve fotoğrafa göre; görüşmede Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Güneyde yayın yapan Omega TV’nin haberinde şu ifadeler yer aldı:

“Budapeşte’deki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında Türkiye Hristodulides ile aynı masaya oturdu. Hristodulides’in Basın Bürosu Müdürü Viktoros Papadopoulos, Rum liderin, Tayyip Erdoğan’la konuşma fırsatı bulursa bunu hemen değerlendireceğini ifade ettiğini söylemişti.

Hristodulides ve Erdoğan aynı masaya oturup tartıştı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis de oradaydı.”

Ortak zemin yok

Bu arada Fidan Atina'ya bugün yapacağı resmi ziyaret ve Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile yapacağı görüşme öncesinde, Yunanistan'da yayımlanan Ta Nea gazetesinin sorularını yanıtladı.

Fidan, Kıbrıs meselesine ilişkin yaptığı değerlendirmede halihazırda ortada herhangi bir müzakere sürecinin olmadığını, zira neyin müzakere edileceği konusunda derin görüş ayrılıkları bulunduğunu kaydetti.

Taraflar arasında ortak zemin olmadığının BM tarafından da kayda geçirildiğini belirten Fidan, gelecek dönemde düzenlenecek geniş formatlı gayriresmi toplantının, sadece ileriye dönük neler yapılabileceğine dair görüş alışverişine olanak sağlayacağını aktardı.

Fidan, öte yandan, Kıbrıs Adası'nın "yeniden birleşmesi" sayfasının kapandığının artık anlaşılmış olması gerektiğini ancak çözüm yönünde ilerlenebilmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

Çözüm için farklı yollar olabileceğine işaret eden Fidan, "Sonuç itibariyle siyasi meseleler fizik kuralları gibi değildir. Bir yoldan sonuca varılması imkansız ise başka yoldan gidilir. Türk tarafı olarak biz de bunu yapıyoruz. Bu durumda çözüm için Ada'daki gerçekleri temel almamız gerekiyor. Ada'da iki ayrı halk ve iki ayrı devlet var. Bunlar komşu olarak, işbirliği içinde yan yana yaşayabilir. Bunu nasıl başaracaklarına iki halk birlikte karar verir. Adada hem Rumların hem Türklerin zenginliğini, güvenliğini, özgürlüğünü, barışını, egemenliğini mümkün kılacak bir yeni ruha ihtiyaç var." diye konuştu.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde olumlu bir ivme yakalandı

İki yıla yakın süredir Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde olumlu bir ivme yakalandığına işaret eden Fidan, "Bunun başlıca nedeni iki ülke liderlerinin kararlılığı ve seçmenden aldıkları güç. Malum, Türkiye'de ve Yunanistan'da son seçimlerde iki iktidar partisi de halkın önemli desteğini aldı. Her iki lider, bu güçle birlikte Türkiye-Yunanistan ilişkilerini geliştirme konusunda kararlılıklarını ortaya koydu." diye konuştu.