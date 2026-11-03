‘Dürüst olacağız’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, güçlü kadrolarıyla yeni döneme hazırlandıklarını belirtti. Bu ülkedeki bütün kurumları adım adım ayağa kaldıracağız” diyen İncirli, sağlıktan eğitime, çalışma yaşamından ekonomiye, üretimden ulaşıma ve enerjiye kadar her alanda devlet kurumlarını güçlendireceklerini söyledi.

CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, eşitlik ve demokrasi için yan yana geldi. Mağusa’da Ekor Elegance Otel’de düzenlenen “kadın dayanışma buluşması” yoğun katılımla gerçekleşti. Buluşmaya, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli bugüne kadar geleceği, evlatları için çalışan ve mücadele eden, eşitlik mücadelesi veren bütün kadınların tarih yazacağını ve bunun herkesin gururu olacağını dile getirdi. Kadınların sadece siyasette görünür olmasının yeterli olmadığını gerçek anlamda siyasette söz sahibi olması için mücadele ettiklerini söyleyen İncirli, “6 Aralık'tan sonra da bu ülkenin geleceğinde kadınlar olacak. Kadınların sözü olacak” dedi.

CTP’nin güçlü kadrolarıyla yeni döneme hazırlandığını belirten İncirli, mevcut hükümetin yarattığı sorunlara karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. “Mevcut hükümetin yarattığı çürümeye karşı dimdik ayaktayız ve bu kötü gidişatın karşısında duracağız. Bu ülkedeki bütün kurumları adım adım ayağa kaldıracağız” diyen İncirli, sağlıktan eğitime, çalışma yaşamından ekonomiye, üretimden ulaşıma ve enerjiye kadar her alanda devlet kurumlarını güçlendireceklerini söyledi. Halkın geleceğe yönelik güven duygusunu yeniden tesis edeceklerini ifade eden Sıla Usar İncirli, “Dürüst bir yönetim kuracağız” diyerek hiçbir yurttaşı doğum yeri, inancı, kökeni veya siyasi görüşü nedeniyle ayrıştırmayacaklarını belirtti.

İncirli, son olarak 6 Aralık’ta yapılacak seçimlerin önemine dikkat çekerek birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

CTP, Sarıçizmeli ve ekibini tanıttı

CTP, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli ve ekibini düzenlenen etkinlikle tanıttı.

Genel Başkan Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve adayların katıldığı etkinlik yoğun ilgili gördü. Sıla Usar İncirli’nin ve Cemil Sarıçizmeli’nin büyük ilgiyle karşılaştığı buluşmada, İncirli ve Sarıçizmeli, yurttaşlarla tek tek kucaklaşarak sohbet etti.

Burada konuşma yapan Sıla Usar İncirli, “Seçimler demokrasinin temelidir İnsanlarımızın yıllardır yaşadıklarının hesabını o gün sandıkta soracak. 7 Aralık sabahı yeni bir güne uyanacağız” dedi. Sarıçizmeli ise Mehmetçik-Büyükkonuk’u yeniden ayağa kaldırmakta ve belediyeyi güçlü, üretken ve halkıyla bütünleşen bir yapıya kavuşturmakta kararlı olduklarını vurguladı.