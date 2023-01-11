Duyarlılık örneği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’nda (YDİHO) kanser hastaları yararına yardım kermesi düzenlendi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’nda yer alan yardım kermesinde öğrenciler, açılan stantlarda çeşitli ürünlerin satışını yaptı. Satışlardan elde edilen gelir önümüzdeki günlerde Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacak.

DAÜ YDİHO Toplumsal Sorumluluk Projeleri Takım Lideri ve proje öğretmenlerinin aktif katılımıyla yürütülen projeye; öğrenciler, öğretim elemanları, idari, işçi ve yarı zamanlı öğretim elemanları da destek oldu.

Kermes sonunda kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve dönem içinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere sertifika takdim edildi.





Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2023, 10:53