İskele’de her şey yolunda

Yılmaz YAKAR

Hasan Sadıkoğlu, 25 Aralık Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde, 18 belediye başkanı içerisinde en yüksek oyla seçilen belediye başkanı oldu.

Yüzde 65’in üzerinde oy alarak seçilen Sadıkoğlu seçim başarısını, esnaflıktan gelen alışkanlıkla halkla iç içe olma, empati kurma, ihtiyaçlara cevap verme ve icraatlarının kabul görmesine bağladı.

İskele Belediye Başkanlığına 3. kez seçilen Sadıkoğlu, “Bize güvendiler, güvenlerini boşa çıkarmayacağız” dedi.

Sadıkoğlu, önümüzdeki dönemde İskele’deki çözülmesi gereken en acil konunun; Halk Plajı karşısındaki; yoğun ve dikey yapılaşmanın yaşandığı bölgedeki (Long Beach) kanalizasyon sorunu olduğunun altını çizdi.

Yüzde 30’unu yapabildik

Önceki döneminde tüm dünyayı saran pandeminin belediye icraatlarını nasıl etkilediği konusunda da Sadıkoğlu, söz konusu dönemde belediye olarak birtakım sıkıntılar yaşadıklarını, pandeminin getirdiği ekonomik zorlukları önceleyerek, gıda yardımı gibi sosyal sorumluluk projelerine yöneldiklerini, projelerinin ancak yüzde 30’unu gerçekleştirebildiklerini anlattı.

“Sadıkoğlu, “Bir önceki dönemden kalan pazar yeri projesi, İskele Gençlik merkezi projesi vardı, sahilde devam edecek projelerimiz vardı, köylerde projelerimiz vardı ancak pandemi nedeniyle 2 yıl boyunca belediye olarak aktif şekilde sahada olduk. Sağlık Bakanlığının bire bir yanında olduk. Burada yaklaşık 80 bin kişiye antijen ve PCR testleri yaptık kendi hemşirelerimiz ve olanaklarımızla” ifadelerini kullandı.

Süreç boyunca okulların ve devlet dairelerinin hijyen çalışmalarını da yaptıklarını söyleye Sadıkoğlu, Dünya hem sağlık hem ekonomik anlamda sarsılırken biz de özellikle yatırım bütçemizi buraya harcamak durumunda kaldık” dedi.

Gelecek 4 yıl projeleri

Ülke genelinde şu anda en hızlı gelişen ilçenin İskele olduğuna dikkat çeken Sadıkoğlu, bölgede çok hızlı bir inşaat patlaması yaşandığını, bu yoğunluğun da sorunları beraberinde getirdiğini belirtti.

İskele’nin en acil en acil inşaat yoğunluğunun yaşandığı Halk Plajı karşısındaki bölgenin kanalizasyon sorunu olduğunu belirten Sadıkoğlu, geçmişte deniz kirliliğine de yol açan kanalizasyon sorununu çözmek üzere İçişleri Bakanlığının önderliğinde oluşturulan Çevre Komitesinin faaliyete geçtiğini vurguladı.

Sadıkoğlu, kanalizsayon konusunu çözmek için bir havuz oluşturulacağını, bölgedeki daire tapu devirleri veya satış sözleşmelerinde belediyeye bir miktar harç ödeneceğini, fonda biriken miktar ile kanalizasyon çalışmasının yapılacağını ifade etti.

Sadıkoğlu, bölgede şu an için çevre sorunu yaşanmadığını, önlemlerin alındığını söyledi.

Bisiklet ve yürüyüş yollarının yapımına yeni dönemde de devam edileceğini söyleyen Sadıkoğlu, İskele’den Onur Camping’e bağlanan ve “Gıranel yolu” diye bilinen yol üzerinde yağmur yolu drenaj, bisiklet ve yürüyüş yolları yapacaklarını, kültürel ve sosyal faaliyetleri de devam ettireceklerini vurguladı.

6-7 bin yabancı ikamet ediyor

İskele bölgesine; sahil lokasyonu ve belediyenin sahildeki altyapı çalışmaları sayesinde çok yoğun yabancı talebi olduğunu belirten Sadıkoğlu, İskele’de ikamet eden yabancı sayısı nedir sorusunu da yanıtladı:

“Biraz latife yapalım, kendi nüfusumuzun ne kadar olduğunu bilmiyoruz, yabancılarınkini nasıl bilelim. 2011 sayımında İskele’nin nüfusu 7 bin 900’dü 11 yıldır sayım yapılmadı. Benim öngörüm 14- 15 bin yerli nüfusun olduğu, en az 6-7 bin yabancının ikamet ettiğidir. Bu sayı yaz aylarında daha da çok artıyor.”

Yabancıya oranlama getirilmeli

Konut alarak ikamet eden yabancı nüfusun, oryantasyonu, entegrasyonu, dil öğrenimi, hizmet alımı, çocukların eğitimi konusunda ciddi eksikler olduğunu, bunun aslında bir devlet politikası olması gerektiğini vurgulayan Sadıkoğlu, “ Oranlama getirilmeli Örneğin bölgeye gelen yabancı sayısı yüzde 25’i geçmemeli” dedi.