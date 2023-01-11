Önce istişare

Girne Belediyesi, Girne Antik Limanı konusunda esnaf toplantısı düzenledi.

Toplantıda Antik Liman yenileme projesinin noksanları masaya yatırılırken, projenin tamamlanmasının ardından da ne tür bir yönetim anlayışının uygulanması gerektiği konuları ele alındı.

Girne Antik Liman esnafının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi’nin Antik Liman yenileme projesi kapsamında ve sonrasında hedeflediği projeleri ve izlenecek yol haritasını bölge esnafıyla paylaştı.

Projenin tamamlanmasının ardından, bölgede yapılacak temizlik, sağlık denetimi, güvenlik denetimi gibi birçok konunun belediye sorumluluğunda olacağının altını çizen Şenkul, bu noktada esnaf ile istişare içerisinde olunacağını söyledi.

Karakum Plajının yolu konuşuldu

Girne Belediyesi’nin, ikinci meclis toplantısında belediye komisyonları ve komitelerin oluşturulması ve Karakum Plajı’nın yol çalışmaları görüşüldü.

Toplantıya, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Belediye Meclis üyeleri ve idari kadro katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, Belediyeler Birliği Meclis Üyelerinin oluşturulması, Toplu İş Sözleşmesi üyelerinin oluşturulması, Atama ve Sınav Komisyonunun oluşturulması, Trafik Komisyonu’nun oluşturulması, Sokak ve Cadde Komisyonu’nun oluşturulması, Kent Estetik Kurulu Komitesi’nin oluşturulması, Sosyal Yardım Komitesi’nin oluşturulması, Spor Komitesi’nin oluşturulması, Kent Müzesi Projesi Çalışmalarında Görev Alan Komite Üyeleri’nin oluşturulması, Belpaz Ltd. Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulması, Sağlık Komitesi’nin Oluşturulması, Eğitim Komitesi’nin oluşturulması, Turizm Komitesi’nin oluşturulması konuları ele alındı.

Yol çalışması projesi hakkında yapılan çalışma sonucunda Girne Kaymakamlığı’na bir talepte bulunulduğu belirtilen toplantıda, haritalar ve yol güzergahı konusunda da İçişleri Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu ile temas halinde bir sürecin başlatılacağı kaydedildi.

