Polis 3 gün iz sürdü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde bulunan St. Barnabas Kilisesi İkon ve Arkeoloji Müzesinden bir adet ikon çalındı. Geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen hırsızlık olayının ardından ekipler harekete geçti. Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne’de iz süren polis, çalınan ikonu dün akşam ele geçirdi. Aldığı ihbar üzerine Girne’de operasyon yapan polis ekipleri, ikonu çalan yabancı uyruklu şahsı da yakaladı.

Elde edilen bilgilere göre; cumartesi gecesi kiliyse giren şahıs, müzede sergilenen değerli ikonu çaldı.

İhbarı alan polis, tahkikat başlatarak ikonu çalan şahsın izini sürmeye başladı. Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri 3 gün boyunca sıkı şekilde iz sürdü. Yapılan geniş çaplı soruşturma sonucu ikonu çalan şahsı tespit eden polis, dün akşam Girne’de operasyon düzenledi.

Polis, operasyonda S.R. isimli 52 yaşındaki yabancı uyruklu zanlıyı, ikonla birlikte Girne’de tespit ederek yakaladı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada yabancı uyruklu şahsın ikametgahında polis tarafından yapılan aramada St. Barnabas İkon Müzesinden çalınan ikonun yanı sıra, iki adet daha ikon tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı. Zanlı bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.