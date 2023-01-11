Baltayla saldırdılar

Kuzey Kıbrıs’ta kiraların artması ve özellikle yabancılara yönelik farklı uygulamalar tartışılırken, dün meydana gelen bir olay ‘tehlikeyi hala fark etmeyenleri’ uyandıracak nitelikteydi.

Haspolat Belediye Evleri bölgesinde bir apartmanda yaşanan Nijeryalılar arasında başlayan ‘kira depozitosuyla’ ilgili tartışma, kanlı kavgaya dönüştü.

Polisin verdiği bilgiye göre, ,iki Nijeryalı, bir diğer Nijeryalı’nın üzerine baltayla yürüdü. Saldırıdan kurtulmak isteyen 23 yaşındaki Chukwudi Oliver Nwauuisi, apartmanın 4’üncü katından aşağıya atladı ve ağır yaralandı. Chukwudi’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; olay dün saat 13.00 sıralarında, Haspolat'ta, İkinci Sokak üzerinde bulunan Belediye Evleri Apartmanlarında meydana geldi. Eski ev arkadaşları arasında kira ve depozito parası yüzünden kavga çıktı. Kavga esnasında yabancı uyruklu 2 kişi, Chukwudi Oliver Nwauuisi’den para istedi, balta gösterip korkuttu. Chukwudi Oliver Nwauuisi saldırıdan kaçmak için apartmanın 4’üncü katından 11 metre yükseklikten atladı.

Olayda ağır yaralanan Nwauuisi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başına darbe alan ve vücudunda kırıklar oluşan Nwauuisi, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Nwauuisi’yi baltayla korkutup atlamasına neden olan iki kişi ise gözaltına alındı.